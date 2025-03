Trik z dronem. Nawet nie wiedziałeś, że można tak zrobić

Ze względu na swoje niewielkie rozmiary i możliwości mobilne, drony doskonale nadają się do wielu skomplikowanych zadań. Nie muszą być one związane z celami wojskowymi.

Po usłyszeniu słowa "dron" jedyne skojarzenia wielu ludzi to drogie zabawki dla zapaleńców lub niebezpieczne narzędzia wojskowe. Jest w tym sporo prawdy. Konflikt zbrojny na Ukrainie pokazał, że drony potrafią być nieocenionym sojusznikiem na polu walki oraz śmiercionośnym wrogiem. Komercyjny rynek UAV stale się rozrasta, a firmy takie jak DJI co rusz wypuszczają nowe modele.

Reklama

Jednak użyteczność tych maszyn jest o wiele szersza. Korzystają z nich przecież rolnicy, straż pożarna czy policja. Przykłady niecodziennego wykorzystania dronów można wymieniać godzinami.

Doskonała broń na kłusowników

Jednym z najbardziej niezwykłych zastosowań dronów jest monitorowanie dzikiej przyrody. Wyposażone w kamery termowizyjne oraz czujniki GPS, pozwalają na śledzenie populacji zagrożonych gatunków, wykrywanie kłusownictwa oraz analizę środowisk naturalnych. Naukowcy z Liverpool John Moores University opracowali metodę identyfikacji zwierząt na podstawie ich unikalnych sygnatur cieplnych, co znacznie usprawnia badania terenowe.

Co więcej, badacze z New Mexico Tech testują wykorzystanie dronów zbudowanych na bazie wypreparowanych ptaków, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze monitorowanie ekosystemów bez wzbudzania podejrzeń u zwierząt.

Drony są również nieocenionym pomocnikiem przy pracy w polu i są fundamentem tzw. rolnictwa precyzyjnego. Współczesne rolnictwo coraz częściej korzysta z technologii dronowych do monitorowania upraw. Zaawansowane sensory pozwalają na precyzyjne określenie wilgotności gleby, poziomu składników odżywczych oraz wykrywanie chorób roślin. Dzięki temu rolnicy mogą optymalizować nawadnianie, nawożenie oraz stosowanie pestycydów, co przekłada się na większe plony i mniejsze zużycie zasobów. Drony pomagają również w tworzeniu map terenu, co ułatwia planowanie upraw i zarządzanie glebą.

Branża budowlana również dostrzegła potencjał dronów. Umożliwiają one szybkie i bezpieczne przeprowadzanie inspekcji trudno dostępnych miejsc, takich jak dachy budynków czy konstrukcje mostów. Dzięki wysokiej rozdzielczości kamer oraz technologii LiDAR możliwe jest wykrywanie usterek i ocenianie stanu technicznego budowli bez potrzeby angażowania kosztownych rusztowań czy helikopterów. Badania przeprowadzone na Penn State University analizują sposoby, w jakie budowniczowie dokonują inspekcji, aby jeszcze lepiej dopasować technologie dronowe do rzeczywistych potrzeb.

Drony w straży i policji

Również w walce z pożarami drony odgrywają coraz większą rolę. Urządzenia wyposażone w kamery termowizyjne, pomagają strażakom analizować sytuację w czasie rzeczywistym, wskazywać ogniska pożaru oraz monitorować rozprzestrzenianie się płomieni. Co więcej, drony mogą być wykorzystywane do poszukiwania osób uwięzionych w budynkach czy trudno dostępnych miejscach.

Coraz częściej drony wykorzystywane są w śledztwach kryminalnych, pomagając organom ścigania w rekonstrukcji miejsc zbrodni i dokumentowaniu dowodów. Dzięki technologii 3D i zdjęciom z dronów można stworzyć precyzyjne modele obrażeń ofiar oraz wizualizacje miejsc przestępstw, co jest szczególnie istotne w sprawach, które pozostawały nierozwiązane przez lata.

Reklama

Jednym z najbardziej znanych przypadków, w których wykorzystano nowoczesne techniki, była sprawa o kryptonimie "Skóra". Drony, wyposażone w kamery termowizyjne i systemy skanowania terenu, umożliwiają również wykrywanie anomalii w ukształtowaniu gruntu, co może pomóc w odnalezieniu ukrytych zwłok. Zastosowanie tych technologii sprawia, że śledczy mogą szybciej i skuteczniej analizować dowody, zwiększając szanse na rozwiązanie trudnych spraw.

Policja wykorzystuje drony również w codziennych czynnościach. Coraz częstsze jest dokumentowanie miejsc wypadków drogowych. Tradycyjne metody rekonstrukcji zdarzeń, takie jak fotografia i pomiary terenowe, są czasochłonne i wymagają zamykania dróg na długie godziny. Drony umożliwiają szybkie tworzenie precyzyjnych modeli 3D, co pozwala śledczym na dokładną analizę i zabezpieczanie dowodów bez zakłócania ruchu drogowego.

Reklama

Grafika: depositphotos