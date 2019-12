Trendy technologiczne 2020 roku? Co moim zdaniem będzie na topie?

Samodzielnie jeżdżące pojazdy to dla statystycznego kierowcy wciąż trochę science-fiction. Jednak technologie, które jeszcze kilka lat temu wydawały nam się jedynie pieśnią przyszłości, coraz śmielej wchodzą na rynek motoryzacyjny. Jeśli nawet nie chodzi o w pełni autonomiczne auta, to coraz więcej modeli otrzymuje naprawdę rozwiniętych asystentów nie tylko ułatwiających manewry na parkingu, ale również usprawniajacych jazdę w trasie. Nie sposób nie brać również pod uwagę kwestii bezpieczeństwa, które zwiększane jest dzięki zestawom czujników. Najbardziej wadliwym elementem pojazdu jest zawsze kierowca i choć nie sposób przecenić jego roli podczas jazdy, to jednak odpowiednie wsparcie może sprawić, że w kolejnych latach będzie na drogach po prostu bezpieczniej. No i kto nie chciałby być czasem jedynie pasażerem swojego samochodu, który odwiezie nas wieczorem do domu?

Składane smartfony

Coraz więcej producentów decyduje się na małą rewolucję w portfolio swoich produktów. I choć taki bardzo ciepło przyjęty Samsung Galaxy Fold wciąż jest bardziej ciekawostką niż smartfonem, którego faktycznie kupimy – to w pewnym sensie rozpoczął rynkowy trend, który będzie jeszcze bardziej widoczny w 2020 roku. Nie oznacza to, że każdy producent będzie kopiował, ale wielu zacznie próbować ze swoimi rozwiązaniami. Jeśli nie rozkładany, to może składany smartfon, który nie zwiększa obszaru pracy na ekranie, ale zmniejsza fizyczny rozmiar urządzenia. Technologia pozwala już na takie konstrukcje, więc może to właśnie jest przyszłość smartfonów? A nawet jeśli nie, to będzie po prostu kolejnym krokiem, który pchnie rynek mobile do dalszych eksperymentów. Bo ileż można patrzeć na coraz mocniejsze procesory czy coraz lepsze aparaty kiedy koncepcja smartfona od lat pozostaje niezmieniona?

Platformy streamingowe zamiast kina

Od jakiegoś czasu obserwuję powoli narastający trend na przejmowanie tak zwanej filmowej „pałeczki” przez serwisy streamingowe. Chodzi o dwie kwestie – pierwsza z nich to produkcja dużych, kasowych filmów przeznaczonych na platformy VOD. Irlandczyk czy 6 Underground na Netflix pokazały, że zatarła się granica między obrazem przeznaczonym do domowego seansu na kanapie a tym właściwym dla wielkiej sali kinowej. O tym czy były to dobre filmy można dyskutować godzinami, jednak zarówno znani aktorzy, jak i rozmach produkcji jasno dają do zrozumienia, że filmy przeznaczone na VOD i platformy streamingowe to nie jest już kino klasy B.

Druga kwestia to podejście widza. W przeszłości nie decydując się na seans w kinie musiałem czekać na premierę DVD czy Blu-ray. Teraz poczekam dłużej, ale obejrzę film w domowym zaciszu, w ramach opłaconego już abonamentu, czyli taniej niż dotychczas. I łapię się na tym, że robię tak coraz częściej.

Podgrzewanie tytoniu zamiast palenia

O systemie podgrzewania tytoniu IQOS pisaliśmy już na łamach Antyweba wielokrotnie. Wiele lat ciężkiej pracy nad technologią dały efekt w postaci dopracowanego urządzenia oferującego mniej szkodliwy, alternatywny sposób przyjmowania nikotyny. Badania wykonało kilka rządowych instytucji – w tym amerykańska FDA, czyli Agencja ds. Żywności i Leków. Uznała ona, że produkt koncernu PMI jest właściwy dla ochrony zdrowia publicznego – a to m. in. ze względu na wytwarzanie około 90% mniej szkodliwych substancji niż tradycyjny papieros.