Amerykańskie Office of Space Commerce rozpoczęło testy systemu, który ma na celu śledzenie śmieci na orbicie oraz aktywnych statków kosmicznych. Traffic Coordination System for Space ma zapewnić operatorom satelitów dostęp do istotnych danych na temat bezpieczeństwa w kosmosie, co w przyszłości pozwoli na zminimalizowanie ryzyka kolizji w coraz bardziej zatłoczonej przestrzeni orbitalnej.