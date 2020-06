Tower Defense – najlepsze gry na smartfony

Tower Defense – historia gatunku, który pokochaliśmy

Gry typu tower defense wywodzą się ze złotej ery gier arkadowych z lat 80. Pamiętacie Space Invaders? Gracz musiał bronić swoje terytorium, czyli dolną część ekranu, przed falami wrogów. W 1980 roku pojawiła się gra Missile Command, która nieco rozwinęła ten koncept, nadając tarczom dużo bardziej strategiczną rolę. Gracze mogli swobodnej blokować nadlatujące pociski, falowe ataki stały się bardziej urozmaicone dzięki różnorodnym ścieżkom. W grze pojawiła się również możliwość użycia celownika oraz baza, która była celem atakującego. Od tego zaczął się trend na bronienie obiektów, a nie postaci gracza jako takiej. Gatunek powoli rozwijał się, dając graczom możliwość przyzwyczajenia się do siebie. Na rynku pojawiło się m.in. Vermin (1980 rok), w którym gracz musiał bronić ogrodu przed nadciągającymi robakami – brzmi całkiem znajomo, prawda? Kolejne lata przynosiły za sobą kolejne tytuły typu tower defense. W połowie lat 80. na komputerach osobistych pojawiły się również gry z elementami tower defense. Produkcje rozwijano o zróżnicowane typy wrogów, stałe przeszkody czy możliwość napraw i budowania na terytorium gracza.

W 1990 roku pojawił się Rempart, który uważany jest dziś za prekursora bronienia wieży. Produkcja zawierała wszystkie klasyczne elmenty gatunku tower defense. Wieżę, fale wrogów i oddzielony czas na budowę. Od tamtego czasu raz na jakiś czas pojawiały się produkcje tego gatunku, podobne minigry gościły w innych tytułach jak na przykład w Final Fantasy VII. Na wielką popularność gry tower defense musiały czekać aż do 2007 roku. To był dobry rok dla niezależnych programistów Adobe Flash, którzy projektując swoje gry, wprowadzili tower defense na salony. Wraz z pojawieniem się sklepów z aplikacjami na urządzenia mobilne, zaczęto przenosić gatunek właśnie tam. Deweloperzy z czasem dostosowali się do ekranów dotykowych, sprawiając jednocześnie, że gry tower defense stały się jednymi z najbardziej popularnych na urządzeniach przenośnych.

Z czasem pojawiły się również gatunku nawiązujące do gier tower and defense. Tower offense to gatunek, w którym zadaniem gracza jest dowodzeniem jednostkami w celu… zniszczenia wrogich wież. Tower wars pozwalają na bitwy pomiędzy dwiema bazami – na przykład w postaci wież. Wielu graczy zdążyło również polubić gry tower defense co op. Nieważne czy chodzi o współprace czy rywalizację, rozgrywka w towarzystwie zawsze jest jakaś taka ciekawsza. Gry castle defense nie odejdą tak łatwo do lamusa.

Najlepsze gry Tower Defense na Androida i iOS

Defenders 2: Tower Defense CCG

Darmowa gra na: Android, iOS

To hybryda gatunku tower defense i karcianki. Zbierając karty gracz może odblokować wiele dodatkowych elementów. Darmowa wersja pozwala swobodnie pobawić się przez kilkadziesiąt godzin. Produkcja jest naprawdę różnorodna pod względem liczby unikalnych wież oraz czarów oraz samego sposobu grania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skupić się na wieżach, nikt nikomu również nie broni inwestować przede wszystkim w magię. Oba sposoby będą równie efektywne. W grze znalazł się również tryb przetrwania, który spodoba się każdemu szukającemu wyzwania, ponieważ znacznie wyśrubowuje poziom trudności.

Digfender

Darmowa gra na: Android, iOS

Darmowa gra tower defense w kreskówkowej oprawie, którą pokochała rzesza graczy. Rozgrywka polega na przekopaniu się przez ziemie w jak najbardziej wydajny sposób. Musimy się przecież nie tylko obronić, ale i zawalczyć o cenne skarby czy starożytne relikwie, które pomagają nam w rozbudowie naszych umocnień. Cała masa poziomów, brak ukrytych opłat i wciągająca rozgrywka to tylko część z zalet tej produkcji. Gra zachęca do rozwijania swoich umiejętności i rzucania sobie samemu wyzwań w trakcie przechodzenia coraz to trudniejszych poziomów również w trybie przetrwania.

Grow Castle

Darmowa gra na: Android, iOS

Gracze w tym tytule muszą bronić prawdziwej wieży. To dopiero perfekcyjny przykład gry tower defense! Bazę należy obsadzić bohaterami z unikalnymi zdolnościami, aby odeprzeć kolejne fale wrogów i naprawdę dać im popalić. Oczywiście liczy się tu przede wszystkim strategia, trzeba dobrze poznać własnych wojowników oraz przeciwników, aby jak najskuteczniej bronic się na tej małej przestrzeni. W grze możemy łączyć się z innymi graczami w gildie, rozwijać ulubionych bohaterów i po prostu bardzo miło spędzać czas, bo to jeden z tych bardziej wciągających tytułów.

Infinitode

Darmowa gra na: Android, iOS

Jeżeli od darmowych gier tower defense odstręcza was zbyt pstrokata grafika, powinniście zwrócić uwagę na tę produkcję. Minimalistyczna grafika spodoba się każdemu, kto ma dość kreskówkowych i wesołych rysunków. W grze, co ciekawe, mamy do dyspozycji gigantyczne mapy, na których możemy stawiać nawet ponad tysiąc wież jednocześnie. Nieskończone poziomy pozwalają na prawdziwe szaleństwo i prawdziwą jatkę na wrogach. W tej całej prostocie jest zadziwiająco dużo chaosu. Gracze mogą korzystać z edytorów map, które wprowadzają rozgrywkę na całkowicie nowy poziom.

Kingdom Rush

Wersja darmowa: Kingdom Rush: Android, iOS

Wersje płatne: Kingdom Rush Origins: Android, iOS Kingdom Rush Frontiers: Android, iOS Kingdom Rush Vengeance: Android, iOS

Seria, w której ukazały się produkcje płatne, jak i darmowe. Trzy tytuły w wersji premium oferują masę fenomenalnej zabawy w rozgrywce typu tower defense, darmowa wersja pozwoli rozsmakować się w serii i dobrze ją poznać. To zdecydowanie najlepsza gra tego gatunku na rynku. Piękna grafika, wciągająca rozgrywka, która z czasem staje się coraz to bardziej złożona i wymagająca to tylko część zalet całości. Nie ma czasu na nudę. Trzeba działać szybko, wciąż przystosowywać się do nowych rozwiązań i cieszyć się ze wszystkiego, co gry mają nam do zaoferowania.

Realm Defense: Hero Legends

Darmowa gra na: Android, iOS

Jeżeli poszukujecie naprawdę udanej kopii Kingdom Rush, powinniście dać szansę tej produkcji. Gra nie zaskakuje niczym nowatorskim, ale bardzo dobrze robi to, co robić powinna. Nie zawiedzie was liczba dostępnych ulepszeń czy przeciwników, będziecie zadowoleni z kolejnych poziomów i czasu, jaki musicie poświecić na rozgrywkę. Kolorowa i estetyczna oprawa graficzna, ciekawe zaprojektowani bossowie czy różnorodne czary to tylko kilka najprostszych powodów, aby zagrać.

Swamp Attack

Darmowa gra na: Android, iOS

Jeżeli podobała wam się rozgrywka w Plants vs Zombies, ale macie już dość umarlaków, zerknijcie na tę produkcję. Całość funkcjonuje na bardzo podobnej zasadzie, ale bestiariusz jest trochę bardziej zróżnicowany. Jak typowy amerykański południowiec brońcie si przed krokodylami, kosmitami i umarlakami, zabezpieczając swój dom z pomocą szerokiego arsenału. Setki poziomów pozwalają wsiąknąć w grę na bardzo długo. Nie sposób w międzyczasie nie polubić tego naszego nieprzyjaźnie nastawionego bohatera!

Tower Defense dla Windowsa i Linuxa? To możliwe

Gry tower defense od dawna goszczą też na komputerach osobistych. Przeglądając bibliotekę Steam możemy natknąć się na tag „tower defense”, który gromadzi wszystkie tytuły tego typu. Można tu znaleźć zarówno świetne i płatne produkcje – jak chociażby przeniesione słynne Kingdom Rush, jak i całkowicie darmowe gry tower defense np. Bloons Adventure Time TD, w które bardzo łatwo jest się wciągnąć. Oczywiście nie brakuje też gier, które wnoszą tower defense na całkowicie nowy poziom – ze swojej strony serdecznie polecam serię Orcs Must Die!. Przeglądając obszerną bibliotekę każdy z pewnością znajdzie jakiś idealny tytuł dla siebie. Niech nie zwiedzie was prostota rozgrywki. Na komputerze wcale nie trzeba grać wyłącznie w te najbardziej zaawansowane strategie. Czasem wystarczy odprężyć się kilkanaście minut właśnie przy prostych produkcjach. Czy to w trakcie oczekiwania na mecz w innym tytule, czy w ramach odpoczynku od zbyt skomplikowanych rozgrywek czy po prostu dla miłego zabicia czasu gierką, którą można bardzo szybko i bez strat przerwać. Tower defense na komputerach wymiatają.