Popularny komunikator oskarżony o szpiegostwo. Aplikacja znika z Google Play i App Store

Bezpieczeństwo w internecie? Prywatność? Ci bardziej świadomi użytkownicy wiedzą, że to bardziej ułuda. Komunikatory zaś to temat-rzeka, o którym można by dyskutować długimi godzinami. Ale ostatnie godziny mijają na wielkim halo wokół ToTok: popularnej aplikacji służącej do wymiany wiadomości tekstowych, zdjęć, wideo itp. Klasyk. Wybór na tym polu jest ogromny — choć wśród tych najpopularniejszych i najbardziej godnych zaufania często wymienia się dwa produkty: Signal oraz Telegram. Jak jest w praktyce, zweryfikuje historia, ale jedno jest pewne. Kilka godzin temu ToTok znalazł się pod obstrzałem wszystkich specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Aplikacja jest oskarżana o bycie narzędziem do śledzenia użytkowników przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich.