Moje top 5 najciekawszych gadżetów dla graczy

Lubię grać na komputerze. Przez lata tego nie robiłem, ale w tym roku z powodu pandemii wróciłem do tej świetnej rozrywki. Obecnie moim ulubionym typem gier stały się bardzo popularne _battle royale_, ale dawno dawno temu spędzałem niezliczone godziny przy tytułach takich jak Diablo 2, Diablo 3, Dota, Dota 2, World of Warcraft czy Starcraft. Pewnie zauważyliście pewien element wspólny większości z tych tytułów ;)

W czasach liceum marzyłem o karierze profesjonalnego gracza, ale nigdy się temu nie poświęciłem…i dobrze, bo talentu to ja do tego nie mam. Jednak lubię popatrzeć co za ciekawe gadżety rynek przygotował dla gamerów. Postanowiłem przygotować zestawienie najciekawszych rzeczy, które profesjonalista może, ale niekoniecznie musi sobie kupić, aby jego rozgrywka weszła na wyższy poziom.

Fotel to podstawa

Zacznę od czegoś trywialnego…fotela. Niby żadnej filozofii tu nie ma, ale to co teraz można kupić, jeśli kasa nie jest przeszkodą to spore zaskoczenie. Idealne podparcie, komfort siedzenia, wentylacja (!), chłodzenie (!), a wszystko po to by bez większego zmęczenia przesiedzieć na nim cały dzień.

Co ciekawe, fotele dla graczy szczycą się tak dużym komfortem, że często można je spotkać w biurach jako element wyposażenia. W końcu i księgowa i gracz spędzają obecnie podobną ilość czasu przy biurku i komputerze więc sporo logiki w tym jest.

BCON – bo gra się nie tylko rękoma

BCON to specjalna opaska zakładana na…stopę, która daje nam delikatną przewagę nad naszymi przeciwnikami. Od teraz nie musisz się ograniczać jedynie do grania rękoma, teraz możesz dołączyć swoją stopę.

BCON pozwala na przypisanie 4 gestów wykonywanych nogą (przód, tył, lewo, prawo) do dowolnego klawisza czy kombinacji klawiszy. Dzięki tej opasce możecie robić więcej rzeczy w tym samym momencie.

Ogrzewacz klawiatury

Kojarzycie te chłodne wieczory, kiedy to podczas długiej rozgrywki marzną wam dłonie? A może macie po prostu problemy z krążeniem i wasze ręce szybko tracą temperaturę? Istna zmora dla graczy, bo skostniałe palce nie reagują tak szybko. Możesz to zmienić! Wystarczy, że kupisz specjalny ogrzewacz do klawiatury.

To niewielkie urządzenie stawiasz za klawiaturę i emituje ono w jej stronę ciepło zapewniając Ci przyjemną temperaturę. Nie ma za co ;)

Gaming to masa urządzeń dodatkowych

Chyba każdy z nas spotkał się z tym problemem. Podpinamy klawiaturę, myszkę, kamerkę, dodatkowe elementy, drukarkę i tak dalej aż tu w końcu brakuje portu i z czegoś trzeba zrezygnować. Właściciele laptopów chyba wiedzą najlepiej jaki to ból. Znalazłem rozwiązanie zarówno dla fanów gier jak i tych którzy po prostu lubią urządzenia peryferyjne. Megahub posiadający 36 portów USB.

Brzmi absurdalnie? Jak najbardziej. Wygląda niedorzecznie? Zdecydowanie tak, ale przynajmniej nie zabraknie portów.

Scorpion!!

No i na koniec wisienka na torcie. Mokry sen każdego gamera. Fotel, a raczej stanowisko do grania Scorpion. Powiem tak…poniższy film odda to lepiej niż jakiekolwiek słowa.