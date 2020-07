Zacznijmy od tego, że zarówno w siedzisku jak i oparciu nie ma typowej pianki, a specjalny materiał, który zapewnia bardziej punktowe podparcie. Według producenta poprawia to krążenie krwi, szczególnie w miejscach, które są mocno uciskane podczas siedzenia (sami sobie odpowiedzcie jakie to części ciała ;-)). Ponadto fotel zapewnia regulowane podparcie dla kręgosłupa, które można dowolnie dopasować do swoich pleców. Co ciekawego w wersji gamingowej, siedzisko nasycone jest miedzią, co ma poprawić zdolność do odprowadzania ciepła. Do tego dochodzi możliwość odchylania tak aby nie odrywać nóg od ziemi, czy regulacja podłokietników nie tylko na wysokość (można je całkiem opuścić) ale również na boki. Ten fotel naprawdę możecie dopasować do siebie.