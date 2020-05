Przybywa inicjatyw pomagających restauracjom w trudnych czasach. Znacie te projekty?

Pośrednicy którzy chcą innego podejścia do zamawiania jedzenia

Inicjatywa WzywajPosilki.pl powstała, by pomagać małym biznesom i chce podchodzić do tematu inaczej niż robią to duzi gracze. Wielu z Was w komentarzach jako receptę na obecną sytuację wskazywało… połączenie sił restauratorów, stworzenie wspólnej usługi do zamawiania – z innym modelem rozliczania. Niestety, na tę chwilę — wciąż jest to wyłącznie strona pośrednicząca w zamówieniach, a nie pośrednik pomagający w dowozie… przynajmniej na tę chwilę. Z wiadomości którą otrzymaliśmy od ekipy WzywajPosiłki wynika, że na pierwszym miejscu stawiają edukowanie klientów oraz małe, lokalne, biznesy — które już teraz powoli zapełniają tamtejszą listę miejsc:

Działamy na razie lokalnie (tylko Wrocław), ale planujemy ekspansję ;) Nie pobieramy od restauracji prowizji, kierujemy się kompletnie inną filozofią niż duże firmy pośredniczące – my jesteśmy póki co kompletnie darmowi! Powstaliśmy po to, żeby pomóc gastronomii. (…) Dla nas w tym momencie mega ważne jest budowanie świadomości ludzi – większość konsumentów nie ma pojęcia o gigantycznych prowizjach i strategiach działania gigantów delivery. Sama o tym nie widziałam jeszcze niedawno.

Na tę chwilę czeka tam na mieszkańców Wrocławia kilka restauracji, kawiarni i cukierni – ale lista stale się rozrasta. Od czegoś trzeba zacząć. Kto pamięta start wielu dzisiejszych gigantów ten wie, że nie od razu mieli takie zasięgi i rozmach, jak obecnie — dlatego też mocno trzymam kciuki za rozwój projektu… no i wystartowanie także w innych miastach.

Too Good To Go — firma pozwoli zamówić jedzenie bez prowizji

Inicjatywę Too Good To Go możecie już prawdopodobnie znacie — za pośrednictwem platformy można nabywać posiłki i łakocie w niższej cenie, gdy te nie znajdą nabywców do końca dnia. To pełnowartościowe produkty, które inaczej poszłyby na zmarnowanie. Ale ze względu na nałożone ograniczenia — klienci nie bardzo mają jak odebrać je na dotychczasowych zasadach. Dlatego firma uruchomiła (tymczasową) opcję zakupu paczek z jedzeniem #WeCare. Dzięki niemu użytkownicy mogą zamówić i odebrać je we wskazanym oknie odbioru, ale tym co odróżnia je od standardowych zakupów w aplikacji jest… brak niespodzianki. Wszyscy zainteresowani będą mogli wybrać pozycje z menu, a nie tylko liczyć na łut szczęścia, jak miało to miejsce dotychczas:

Chcemy wspierać naszych Partnerów na dobre i na złe. Wiele miejsc znajduje się obecnie w trudnym położeniu, słyszymy głosy partnerów, którzy mają trudność w utrzymaniu biznesów wyłącznie w oparciu o zamówienia z dowozem, które do tej pory stanowiły jedynie element codziennego biznesu. Dlatego uruchomiliśmy tymczasowe rozwiązanie, aby miejsca te mogły otrzymywać wynagrodzenie bez prowizji. Mamy nadzieję, że w ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do wsparcia lokalnych przedsiębiorców w tym trudnym czasie, by móc później wrócić do wspólnej walki z marnowaniem. – Powiedziała Karolina Woźniak, PR Managerka Too Good To Go w Polsce.

To tymczasowa akcja, która ma potrwać do zdjęcia restrykcji przez rząd. Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej — ekipa Too Good To Go nie pobiera żadnych prowizji — chce w ten sposób pomagać restauracjom, kawiarniom i cukierniom, z którymi współpracuje.