Na początek zerknijmy na sytuację na koniec 2019 roku, by wyeliminować wpływ pandemii. Play na koniec 2019 roku był na minusie prawie 200 tys. numerów przy przenoszeniu numerów, przez co Orange powrócił na fotel lidera pod względem liczby kart SIM.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2019 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 427930 368635 -59295 Play 526673 332660 -194013 Plus 273327 381083 107756 T-Mobile 305250 283425 -21825

Pierwsza myśl jaka mi wtedy przyszła na myśl, to może fakt, że klienci coraz mocniej zaczęli narzekać na zasięg tego operatora, na co bezpośrednie przełożenie ma liczba nadajników rozlokowanych w Polsce.

Tezie tej przeczą jednak fakty i dostępne dane. Play na koniec 2018 roku dysponował liczbą 7003 nadajników własnych, a na koniec 2019 roku było ich już 7868. Z kolei na koniec czerwca 2020 roku ma ich już 8225, czyli w pierwszej połowie roku uruchomił 357 nowych stacji bazowych, z czego 260 w II kwartale 2020 roku.

Tak więc są to już porównywalna baza stacji z tą, którą dysponuje Plus. Wprawdzie nasz zielony operator nie dzieli się liczbą pojedynczych stacji bazowych tylko liczbą systemów zainstalowanych na nich, ale można przypuszczać szacunkowo, że mają ich pomiędzy 8 tys. a 9 tys.

Jak Plus liczy swoje stacje bazowe możecie przeczytać na blogu Orange.

Jak przekonują sieciowi spece Plus policzył, jako oddzielną stację bazową każdy zawieszony na słupie system nadający na pojedynczej częstotliwości. Oznacza to, że jeżeli koledzy z Plusa na jednej stacji bazowej zdecydowali się zagregować na przykład 3 pasma 4G LTE, to policzyli tę stację trzy razy w statystykach – raz jako stację działającą na 1800 MHz, raz jako działającą na 800 MHz i raz jako działającą na 2600 MHz. Można? Można. I jak dobrze wygląda.

Wtedy, na koniec 2017 roku, Plus raportował 9,9 tys. stacji bazowych z technologią 4G LTE, a na koniec 2019 roku 10,4 tys. Myślę więc, że te szacunki 8-9 tys. pojedynczych masztów aktualnie to dość optymistyczna wersja.

Niemniej to Plus notuje najlepsze wyniki przy przenoszeniu numerów, tak więc nie sądzę, aby to problemy z zasięgiem były przyczyną masowych odejść od Play.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89622 99091 9469 Play 133878 66381 -67497 Plus 71664 92316 20652 T-Mobile 66970 57887 -9083

Przejdźmy teraz do 2020 roku, w I kwartale Play kontynuował złą passę i zakończył go z wynikiem 67 497 numerów na minusie, czyli podobnie jak w ostatnim kwartale 2019 roku, kiedy to stracili fotel lidera – 65 004).

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w II kwartale 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 63189 72707 9518 Play 104363 47192 -57171 Plus 46577 67521 20944 T-Mobile 52825 41205 -11620

II kwartał? 57 171 na minusie. Plus z porównywalnym zasięgiem swojej sieci cały czas na plusie, i to sporo.

Teraz zobaczmy jak te przenoszenie numerów (i nie tylko, bo przecież są też czyste rezygnacje z usług bez przenoszenia numeru) przekłada się na ostateczną bazę kart SIM u dwóch największych operatorów w 2020 roku.

Liczba kart SIM po IV kw. 2019 r. Orange Play Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15284 15265 19 Karty SIM – postpaid 10237 9991 246 Kart SIM – prepaid 5047 5274 -227

Na koniec 2019 roku Play raportował 15,2 mln kart SIM w bazie, to było o 19 tysięcy kart mniej niż miał już wtedy Orange.

Liczba kart SIM po I kw. 2020 r. Orange Play Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15436 15197 239 Karty SIM – postpaid 10342 9971 371 Kart SIM – prepaid 5095 5226 -131

Z kolei po I kwartale 2020 roku różnica ta sięgnęła już 239 tysięcy, a sam Play stracił w te 3 miesiące 68 tysięcy klientów.

Liczba kart SIM po II kw. 2020 r. Orange Play Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15487 14984 503 Karty SIM – postpaid 10504 9957 547 Kart SIM – prepaid 4982 5027 -45

Wyniki za II kwartał 2020 roku pokazują, iż trend ten nie dość, że nie wyhamował, to jeszcze bardziej się pogłębia. Różnica w liczbie kart SIM podwoiła się do ponad 0,5 mln, co sprawia, że nawet przejęcie Virgin Mobile (396 tysięcy na koniec 2019 roku) nie pomoże Play dogonić już Orange zwłaszcza, że Orange cały czas rośnie, a Play cały czas traci klientów. I to nie są dziesiątki tysięcy, a już setki. Odejmując bieżący stan posiadania z ostatniej tabelki od stanu na koniec 2019 roku, Play stracił w pół roku 281 tys. klientów.

Co się więc dzieje z siecią Play? Nie jest to efekt pandemii, widać to po wynikach innych operatorów i fakcie, że Play zaczął tracić klientów począwszy od III kwartału 2019 roku. Nie jest to też kwestia zasięgu Play, który systematycznie rozbudowuje liczbę nadajników własnych i dogonił już z nimi prawdopodobnie Plusa, który od wielu kwartałów jest liderem przy przenoszeniu numerów. Do tego z racji tego, że to nowe stacje, Play ma poinstalowane na większości z nich najnowsze technologie. Wydatki na reklamę mają również podobne obaj operatorzy.

To może ceny usług? Znowu nie, bo wszyscy operatorzy mają niemal identyczne, jakby się zmówili. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to ceny urządzeń na start. Te rzeczywiście mają drogie, podobnie jak T-Mobile, więc być może klienci przechodzą do tańszych w tym względzie Plusa i Orange, co widać zresztą w wynikach przenoszenia numerów w tym półroczu.

Niemniej, jeśli Wy macie jakiś inne wyjaśnienie takiego stanu rzeczy, zapraszam do komentarzy.