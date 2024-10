To już dzisiaj startuje misja Europa Clipper, odpowie czy w kosmosie jest życie

NASA, wiele instytucji na całym świecie i dziesiątki naukowców. Wszyscy od lat mają oczy zwrócone ku księżycowi Jowisza. Nie w stronę planety, ona jest praktycznie nieistotna. To księżyc Europa jest ich marzeniem, trzeba tylko potwierdzić jedną rzecz, czy naprawdę jest pokryty skorupą lodu.

Misja, która nam powie, tam może być życie

Misja Europa Clipper wystartuje już dzisiaj z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie. O godzinie 17:00 polskiego czasu będzie można wszystko śledzić za pośrednictwem transmisji na żywo. Pierwotnie misja miała startować w czwartek, lecz nieugięty huragan uniemożliwił bezpieczny start misji. Na szczęście już dzisiaj, w kosmos wystartuje sześciotonowa maszyna NASA, najcięższy obiekt do badania ciała niebieskiego w historii agencji.

NASA

Poleci w stronę Marsa, aby go ominąć i zawrócić w kierunku naszej planety. Tylko po to, aby ją okrążyć i jak z procy wystrzelić w stronę gazowego olbrzyma. Satelita pokona przy tym aż dwa miliardy kilometrów i w 2030 roku będzie u celu. Umożliwienie tego momentu kosztowało dwa razy tyle, ile drogi musi przebyć, ale wszystko po to, aby odpowiedzieć na nękające nas pytania.

"To jest dla nas szansa odkrycia nie tylko świata, który mógł się nadawać do życia miliardy lat temu, lecz świata mogącego być zdatnym do życia dzisiaj, już teraz", mówi Curt Niebur, programista misji

Wielkie pióropusze wody strzelające z lodowej pokrywy księżyca, sugerują, że pod powierzchnią może kryć się woda. Przypuszczalnie ilość dwukrotnie większa niż to, co jest dostępne na Ziemi. Oczywiście możemy sobie teoretyzować o organizmach, które jej nie potrzebują, lecz nasza nauka tak nie wygląda. Życie takim, jakie my znamy, wymaga wody, więc najłatwiej (chociaż wcale nie tak znów łatwo) jest szukać właśnie w takim środowisku.

Dla przypomnienia. Transmisja będzie dostępna na profilu NASA na portalu niegdyś zwanym Twitter, na stronie samej agencji oraz kanale YouTube.