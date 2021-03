Tinder pozwoli „prześwietlić” osobę, z którą chcecie się spotkać

Aktualna sytuacja, która zmusza nas do izolacji społecznej i powoduje brak możliwości swobodnego przemieszczania się, a także bywania w takich miejscach jak puby, restauracje, kawiarnie, kluby, uczelnie, koncerty i imprezy sportowe oraz inne, wpływa także na deficyt szans na spotkanie innych osób. Aplikacje pokroju Tindera są więc dziś wybawieniem, bo w bezpieczny sposób na odległość można zawierać nowe znajomości. Wielokrotnie jednak przekonaliśmy się, że podawane przez innych informacje i dane nie muszą być prawdziwe, dlatego właściciele aplikacji w Match Group inwestują w Garbo.

Garbo to organizacja non profit zajmująca się weryfikowaniem i prześwietlaniem użytkowników na podstawie zaledwie nr telefonu oraz pełnego imienia i nazwiska. Nie znamy dokładnej kwoty inwestycji, ale ma to się przełożyć na wdrożenie technologii do aplikacji Tindera i innych.

Jak będzie można sprawdzić drugą osobę na Tinderze?