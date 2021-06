Tim Cook: instalowanie aplikacji spoza sklepu nie leży w dobrym interesie użytkowników

Instalowanie aplikacji spoza oficjalnego sklepu na iPhone jest możliwe. I każdy kto chce to zrobić, w kilka minut odnajdzie instrukcje, a po kwadransie prawdopodobnie będzie już miał emulatory, czy co mu się tam zapragnie. To jednak wymaga pewnego zaangażowania i utrudnia dotarcie do naszych smartfonów wszelkim aplikacjom podszywającym się i przestępcom kombinującym jak się da, by dobrać się do naszych danych. Jeżeli ktoś upiera się by to zrobić, prawdopodobnie ma świadomość ryzyka i… no cóż — robi to na własną odpowiedzialność. Tim Cook w najświeższym udzielonym wywiadzie nie pozostawi złudzeń dlaczego sideloadowanie aplikacji spoza oficjalnego sklepu, nad którym Apple nie trzyma pieczy, w jego opinii może okazać się krokiem w bardzo złym kierunku.

To zniszczyłoby bezpieczeństwo iPhone’a i wiele inicjatyw dotyczących prywatności, które wbudowaliśmy w App Store, gdzie mamy etykiety prywatności i przejrzystość śledzenia aplikacji… te rzeczy już by nie istniały.