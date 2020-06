TikTok „poważnieje” i przedstawia narzędzie dla biznesu. Czas na duże pieniądze

Nie jestem „targetem” TikToka. Próbowałem wielokrotnie, podchodziłem na spokojnie i z zaciekawieniem. Jednak nie znalazłem tam niczego, co by mnie przyciągnęło na dłużej — wolę wolę zdecydowanie Instagram. Jednak nie oznacza to wcale, że TikTok nie jest popularny. Wręcz przeciwnie. Platforma rozwija się w zaskakującym tempie i depcze po piętach dotychczasowym liderom — wspomnianemu już Instagramowi, czy Snapchatowi. Ten drzemiący potencjał dostrzega coraz więcej marek i firm chcących reklamować swoje produkty, które dotrą do masy potencjalnych klientów. W tym zadaniu pomoże nowe narzędzie oferowane przez twórców aplikacji — TikTok for Business. Być może dzięki temu na TikToku będzie nieco lepiej — przynajmniej jeśli chodzi o sferę reklam, nie samych treści publikowanych przez najpopularniejszych, jak i tych kontrowersyjnych twórców.

TikTok for Business to platforma, która w swoim założeniu ma pomóc firmom w reklamowaniu się przed masowym odbiorcą w sposób spójny z wizją twórców aplikacji. Narzędzia im udostępniane pozwolą na kreatywne podejście do marketingu, czy ułatwią odkrywanie marek w dość zatłoczonym świecie TikTokerów. TikTok chce by firmy podeszły do swoich produktów tak samo, jak twórcy podchodzą do swoich filmików. W ramach TikTok for Business firmy będą miały dostęp do łatwiejszego tworzenia reklam i monitorowania prowadzonych kampanii marketingowych. Jedną z nowości w aplikacji będą elementy rozszerzonej rzeczywistości — dzięki, którym odbiorcy będą mogli w jeszcze bliższy sposób zaznajomić się z reklamowanymi markami.

TikTok for Business. Nowa platforma ułatwi proces tworzenia i publikowania reklam w popularnym serwisie społecznościowym.

Przy okazji dowiedzieliśmy się o trwających testach usługi Creator Marketplace, która została zapowiedziana w zeszłym roku. W niektórych krajach firmy mogą odkrywać twórców i nawiązywać z nimi współpracę w ramach płatnych kampanii. Creator Marketplace z każdym kolejnym miesiącem ma pojawiać się na nowych rynkach, co pozwoli reklamowanym markom na dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Przyznam szczerze, że nie jestem zdziwiony ruchem TikToka. Stale rosnąca platforma jest idealnym miejscem do reklamowania produktów. Oby tylko nie przerodziła się w jeden wielki baner reklamowy wykorzystujący naiwność lub nieświadomość najmłodszych odbiorców, którzy zachęcani przez swoich ulubionych twórców staną się łatwym celem marketingowców.