Thermomix z jubileuszową ofertą. Wakacyjna promocja pierwowzoru "Lidlomixa"

W tym roku firma Vorwerk świętuje swoje 140. urodziny. To dobry moment na oferty specjalne jej sprzętów, w tym jeden, o którym wciąż jest głośno. Thermomix, który - zdaniem producenta - rewolucjonizuje nasze podejście do codziennego gotowania, jest urządzeniem o tyle intrygującym i wzbudzającym zainteresowanie, że wciąż w oficjalnej sprzedaży dostępny jest wyłącznie w ramach specjalnej prezentacji, która może odbyć się w naszym domu. To w jej czasie poznajemy wszystkie funkcje i możliwości urządzenia. Niektórym taki sposób sprzedaży może zapalić lampkę ostrzegawczą, jednak widać, że Thermomix mocno odstaje od wszystkich kołder, magicznych materacy i innych produktów, które sprzedawane są w ramach prezentacji najczęściej nabierając seniorów.

W związku z docierającymi do Spółki informacjami o możliwości nabycia urządzenia Thermomix za pośrednictwem stron internetowych, platform sprzedażowych lub portali społecznościowych informujemy, że urządzenie Thermomix jest sprzedawane wyłącznie podczas prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k. Prezentację urządzenia można zamówić wypełniając formularz dostępny na oficjalnej stronie: www.vorwerk.pl

Thermomix. O co cały szum, co oferuje to urządzenie i ile kosztuje?

Thermomix to wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, zaprojektowane do przyrządzania codziennych domowych posiłków a także bardziej wymagających dań. W jednym "robocie" można korzystać z wielu funkcji. Wysokie temperatury, sous-vide, wolne gotowanie oraz fermentowanie to dopiero początek. Z Thermomixem gotowanie ma być przyjemnością - także dla tych, którzy z kuchnią nie mają po drodze. Pomaga w tym m.in. platforma Cookidoo zintegrowana z urządzeniem i łącząca się z nim w czasie rzeczywistym. Dzięki niej wybrane przepisy czy utworzone kolekcje, są automatycznie dostępne na ekranie urządzenia. Dodatkowa stacja gotująca Thermomix Friend (dostępna w droższym zestawie) przejmuje niektóre obowiązki głównego urządzenia, przez co może być ono wykorzystywane w tym samym czasie do innych czynności.

Thermomix model TM6 kosztuje 5995 zł. Wersja z dodatkową stacją gotującą Thermomix Friend kosztuje 7710 zł.

Podstawowa wersja Thermomixa zawiera:

urządzenie Thermomix

Podstawową książkę kucharską "Proste pomysły"

Akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma

6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo

Zestaw Thermomix Friend to:

urządzenie Thermomix

Stację gotująca Thermomix Friend z naczyniem miksującym

Podstawowa książka kucharska "Proste pomysły"

Akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma

6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo

Jubileuszowa oferta Thermomix. Lato z efektem WOW

Z okazji 140. rocznicy powstania firmy Vorwek, producent urządzeń Thermomix przygotował specjalną ofertę, w ramach której wybrane modele można zakupić w promocji kredytowej na 10, 20 i 36 rat 0%. Jednak to nie wszystko. Jubileusz to także specjalna wersja urządzenia w nowym kolorze. Thermomix TM6 Limited Black Edition to oryginalna faktura obudowy urządzenia, nawiązująca do szlifu kamieni szlachetnych i współgrający z nią nowy, szampański odcień metalicznych detali (jak logo, pokrętło, uchwyt, elementy wentylacyjne). Dodatkowo, w dniach 2-10.08.2023 r. przy zakupie któregoś z urządzenia możecie dokupić nakładka krojącą w niżej cenie. Wyłącznie w tych dniach dostępny będzie także Thermomix TM6 Limited Black Edition. Szczegóły oferty promocyjnej znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Oferta jubileuszowa obejmuje następujące modele: