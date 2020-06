Tak to już bywa w świecie gier, że ocena tytułu przez graczy bardzo często ma niewiele wspólnego z samą grą, a bardziej z tym, czy spełnia ona pokładane w niej oczekiwania fanów. Jeżeli marketingowa maszyna rozbudzi nadzieję graczy przez premierą, a sama gra następnie nie dostarczy zapowiadanej jakości, to gracze bardzo chętnie spalą ją na internetowym stosie, nawet jeżeli produkcja wcale nie będzie należała to złych. Tak było m.in. z No Man’s Sky, gdzie tytaniczna praca małego studia została przekreślona przez rozbuchane, przedpremierowe materiały. Czasem zdarza się jednak, że uwagi graczy nie dotyczą tak obiektywnych kryteriów jak mechanika czy jakość wykonania gry, ale rzeczy bardziej subiektywnych, jak decyzje fabularne podjęte przez twórców. I taki los spotkał drugą część serii The Last of Us, która na Metacritic „osiągnęła” ocenę 3.3/10 głównie w związku z tym, że scenarzyści postanowili zaakcentować w produkcji wątki LGBT, do czego mieli pełne prawo – w końcu do oni a nie fani tworzą fabułę gry. Nie da się więc ukryć, że oceny były bardziej manifestacją samego światopoglądu oceniających, a nie tego, czy gra jest dobra czy nie. W kuluarach mówi się nawet, że przy takiej fali hejtu oceny wystawiały osoby, które nawet nie widziały tej gry na oczy. I coś musi w tym być ponieważ…

The Last of Us Part II sprzedaje się fenomenalnie

Nieco ponad tydzień po premierze gry Playstation podliczyło liczbę sprzedanych kopii i ogłosiło, że TLOU 2 został najszybciej sprzedającym się tytułem ekskluzywnym na PS4. W trzy (!) dni, od 19 do 21 czerwca, sprzedało się ponad 4 mln kopii tej gry. Z takim wynikiem produkcja wyprzedza dotychczasowego rekordzistę – Spider Mana, który w tym samym czasie sprzedał (również bardzo imponujące) 3,3 mln kopii. Japończycy nie podają niestety, czy w liczbę sprzedanych egzemplarzy wliczane są preordery, Twórcy natomiast nie ukrywają dumy ze swojego osiągnięcia.