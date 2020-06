Gracze miażdżą The Last of Us Part II w swoich recenzjach. Wszystko przez wątki LGBT

Jeśli czytaliście moją recenzję The Last of Us Part II, to na pewno zauważyliście, że nie okrzyknąłem jej nowym mesjaszem i najcudowniejszą produkcją końcówki żywota PlayStation 4. Wypomniałem produkcji Naughty Dog brak tak stworzenia tak niesamowitej relacji między bohaterami jak w pierwszej odsłonie. Nie do końca spodobały mi się też nielogiczne decyzje dotyczące choćby dostępu postaci do amunicji w sytuacjach, w których wrogowie mają nią wypchane plecaki i kieszenie. Nie kupiłem też przemiany mentalności głównej bohaterki. Uważam jednak, że to świetna historia – po prostu patrząc z perspektywy pierwszej części spodziewałem się czegoś trochę innego niż dostałem. Ale to naprawdę udana gra, która przy okazji potrafi wyglądać niesamowicie. Trudna, głęboka, wciągająca – taka, która zasługuje na wysokie oceny – może nie tak kosmicznie wysokie jak dostała, ale na pewno nie na to, jak oceniają ją gracze na Metacritic.

Gracze nie zaakceptowali LGBT w The Last of Us Part II

Nie o wszystkim mogłem pisać przed premierą, nie o wszystkim chciałem też pisać by nie zepsuć nikomu samodzielnego poznawania historii. Zawsze przy recenzjach staram się zdradzać z fabuły na tyle mało, by nie mieć później wyrzutów sumienia. Uważam, że czasem nawet wspomnienie o niektórych kwestiach może całkowicie zniszczyć przygodę osobie, która przeczyta mój tekst. Jakkolwiek zabawnie to brzmi – to dość duża odpowiedzialność. Ale do rzeczy.

Metacritic to największy i najpopularniejszy agregat ocen, w tym między innymi gier. Obok średniej punktowej policzonej z recenzji przygotowanych przez media, widnieje również średnia ocen użytkowników – bardzo często uważana za jedyną prawdziwą i rzetelną ocenę stojącą w kontraście do podobno nierzetelnych opinii mediów. W przypadku obsypanego ocenami pokroju 10/10 The Last of Us Part II wygląda to tak: