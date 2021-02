Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie — to oni wcielą się głównych bohaterów serialu The last of Us

Kilka godzin temu oficjalnie ogłoszono kto wcieli się w główne role. Serialową Ellie zostanie Bella Ramsey, którą możecie znać m.in. z Mrocznych Materii, Gry o Tron czy Homlesa i Watsona. W Joela zaś wcieli się Pedro Pascal, którego dorobek jest znacznie bogatszy — ale w ostatnich latach oglądać mogliśmy go m.in. w Mandalorianie, Narcos, Grze o Tron czy Wonder Woman 1984.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

To pierwsze poważne ogłoszenie od czasu wspomnianych zapowiedzi. I to takie, które porządnie rozbudza apetyt na więcej. Obecnie jednak nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących produkcji i daty premiery. Patrząc jednak na dotychczasowe tempo i wszelkiej maści komplikacje, nie spodziewałbym się specjalnie szybkiej premiery. Przypomnę też, że pierwszy sezon serialu ma opowiadać historię którą śledziliśmy w pierwszej części gry — czyli pełną poświęceń ucieczkę ze strefy kwarantanny. Ale jako że na serialowe wcielenie jeszcze chwilę poczekamy, to dobry pretekst by wrócić do samej gry, która może ma już swoje lata, ale wciąż trzyma się nieźle. Zwłaszcza w tej „ulepszonej” wersji przygotowanej z myślą o PlayStation 4.

Zdjęcie: Gage Skidmore, The Last of Us Fandom