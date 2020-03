Potrzeba matką wynalazków. Nowa opaska ochronna na czas koronawirusa

Czasem proste rozwiązania są najlepsze. W przypadku roznoszącego się w zastraszająco szybkim tempie wirusa stale informuje się o tym, jak zminimalizować ryzyko. Właściwie w każdym komunikacie powtarzają się te same elementy: regularnie (i dokładnie) myć dłonie, korzystać z żelów dezynfekujących, zachować bezpieczną odległość od innych ludzi, a jeżeli ktoś kicha — niech robi to w odpowiedni sposób. No i bardzo ważne: unikać dotykania własnej twarzy, bo kto wie — możliwe, że po dotknięciu przycisków do windy, poręczy czy innego przedmiotu — wyrządzimy sobie sporą krzywdę. Co rusz się w tej sprawie edukuje, z każdym dniem mówi się na temat coraz więcej, ale jednak w przypadku ostatnich zaleceń — to odruchy bezwarunkowe, nad którymi specjalnie nie panujemy. Ale już powstał produkt, który chce nam przypominać o tym, że planujemy wykonać zły ruch. Wibrująca opaska, która aktywuje się, gdy zbliżmy dłoń do naszej twarzy lub gdy jej dotkniemy.