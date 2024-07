Na ten powrót serialowy czekały tysiące widzów. Trzeci sezon "The Bear" oficjalnie trafia do polskich widzów. Od dziś cały trzeci sezon dostępny jest w katalogu Disney+!

„The Bear” to jeden z najznamienitszych seriali w bibliotece FX. A jeżeli śledzicie ich katalog to wiecie, że w swojej historii mieli wiele hitów (m.in. "Co robimy w ukryciu", "Shogun", "Układy" czy "American Crime Story"). Teraz stacja przygotowała wielki kuchenny powrót Carmen "Carmy'ego" Berzatto (Jeremy Allen White) i spółki. Cała ekipa wciąż dokładać będzie wszelkich starań, aby przekształcić smutny lokalny bar w wykwintną restaurację.

To branża która od zawsze przysparza problemów i kryje się w niej od groma niebezpieczeństw i pułapek. Wyzwania czyhają na nich na każdym kroku, ale ekipa się nie poddaje — i robi co tylko w jej mocy, by dopieścić każdy element doświadczenia i doprowadzić tytułowy lokal do perfekcji.

Dążenie do kulinarnego ideału w pojedynkę nie ma szans. Dlatego stale będziemy obserwować wzmacnianie więzi zespołowych i to, jak udaje im się stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu. Regularnie każdy w zespole uczy się czegoś nowego i przełamuje granice, aby podnieść jakość lokalu. A wszystkiemu towarzyszą również ich prywatne rozterki i problemy, których nie potrafią zostawić za drzwiami restauracji rozpoczynając pracę.

Nowe odcinki "The Bear" już w Disney+

Od dziś możemy oglądać kontynuację potyczek całej ekipy robiącej co tylko w jej mocy, by "The Bear" pojawiło się na mapach wszystkich tamtejszych foodies. Od dziś wszystkich 10 odcinków nowego sezonu znajdziemy w katalogu Disney+!