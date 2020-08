Do tego dochodzi jeszcze wygodniejsza opcja zakupu biletów przez aplikacje mobilne typu Bilkom, Koleo, mPay czy SkyCash i robi się nam naprawdę sporo możliwości, które niwelują konieczność stania w tych kolejkach przy dworcowych kasach. Rozważałem tu też opcję taką, że pasażerowie wolą mieć jednak w ręku papierowy bilet i szybsze okazywanie go podczas kontroli w pociągu, ale nadal widzę tu przewagę biletu w smartfonie, którego nie tak łatwo zgubić jak bilet papierowy, a i dostęp do sieci nie jest tu ograniczeniem, możemy go przecież zapisać w pamięci telefonu.

Źródło: UTK.

Stock Image from Depositphotos.