Zanim jednak o RegioJet, spójrzmy na jakich już trasach Leo Express jeździ w Polsce i w jakich cenach. Pierwsza trasa to Praga – Přerov – Ostrawa – Bohumín – Katowice – Kraków i z powrotem. Za bilet w klasie ekonomicznej z Krakowa do Katowic zapłacimy tu 8 zł, a do samej Pragi 115 zł.