Też opowiadacie ludziom o tym jak zwiedzaliście kraje których nie widzieliście na oczy?

Tworzenie własnej kreacji online to nie jest żadna tajemna wiedza. Jedni zgrywają tajemniczych, inni – wyjątkowo szalonych, a jeszcze inni lubią epatować bogactwem. Nawet jeśli jest ono tylko udawane i z wypożyczalni. W ostatnich latach, kiedy świat stał się mniejszy niż kiedykolwiek, a tanie loty stały się standardem, z możliwości oglądania świata korzysta coraz więcej ludzi. Bo nie trzeba już być milionerem by wybrać się do Azji czy Ameryki Północnej. A skoro wszyscy bywają, to nikt nie chce być gorszy i siedzieć w miejscu. Ale nie wszyscy mają chęć, ochotę i możliwości by poznawać świat. Ale najwyraźniej nie lubią się do tego przyznawać: dane przytaczane przez firmę Club Med są porażające. Aż 41% ankietowanych Brytyjczyków przyznaje, że zdarzyło im się opowiadać o podróży do państwa, w którym nigdy nie postawili nogi. Wow.