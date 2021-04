[TEST] HP Spectre X360 Convertible na platformie Intel Evo

HP Spectre X360 Convertible – ekran

Ekran o przekątnej 13,3 cala jest więcej niż przyzwoity. Owszem pokryty został odblaskową warstwą aby lepiej współpracować z dotykiem, ale jest przy tym bardzo jasny, osiąga nawet ponad 400 nitów, dzięki czemu widoczność nawet w słoneczny dzień jest bez zarzutu. Równomierność tego podświetlenia też stoi na bardzo dobrym poziomie, a maksymalne odchylenie to 11%, co nie jest dyskwalifikujące. Matryca IPS pokrywa aż 102% przestrzeni barwowego sRGB i 70% AdobeRGB, a do tego ma całkiem niezły kontrast – 1917:1. Po kalibracji zapewnia też bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Do tego elementu notebooka nie można mieć zastrzeżeń.

HP Spectre X360 Convertible – wydajność

Procesor Intel Core i7-1165G7 mieliśmy już kilka razy okazję testować, więc nie ma tu żadnego zaskoczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że Spectre X360 jest bardzo smukłym urządzeniem z niewielkim systemem chłodzenia, przez co trudno mu pracować przez dłuższy czas z pełną wydajnością. Zegar przy obciążeniu 1 wątku dobija do 4,3 GHz, a przy wszystkich spada do 2,4 GHz. Można to nieco poprawić wymuszając większy Power Limit, ale na dłuższą metę to chłodzenie jest problemem.

Widać to też w wynikach testów, które są nieco gorsze niż w konkurencyjnych modelach.

Wydajność w grach

Układ graficzny też już doskonale znamy, Intel Iris Xe G7 oferuje całkiem niezłą wydajność jak na Intela.

Na tle innych procesorów, Intel Xe nie ma się czego wstydzić, szczególnie biorąc pod uwagę jak małe jest to urządzenie.

W starsze gry będziecie w stanie sobie zagrać, ale nie można od tego laptopa wymagać zbyt wiele.

Dysk SSD

Nie wiem jaki dysk SSD zastosowano w tym modelu, ale raczej nie jest to najwydajniejszy model na rynku. Wspomaganie przez układ Intel Optane daje pewne pozytywne efekty, ale ostatecznie na rynku nie brakuje dysków, które mają znacznie lepsze wyniki.

HP Spectre X360 Convertible – bateria

Założeniem projektu Athena jest zapewnienie użytkownikowi odpowiedniej wydajności i długiego czasu pracy na baterii, która powinna wystarczyć z powodzeniem na cały dzień. I tak faktycznie jest, przy typowo biurowym scenariuszu komputer działał ponad 13 godzin, przy odtwarzaniu filmu niespełna 12 godzin, a pod pełnym obciążeniem pozwolił nawet na blisko 2 godziny zabawy. Bardzo dobre wyniki.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 13h 12 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 11h 44 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 52 minut

HP Spectre X360 Convertible – temperatury, hałas, pobór energii

Jak już wspominałem system chłodzenia nie jest specjalnie rozbudowany, a obudowa bardzo wąska, więc z odprowadzaniem ciepła jest nieco problemów. Nie mniej jednak trzymając się limitu TDP na poziomie 28 W chłodzenie okazuje się wystarczające i nawet pod obciążeniem nie jest ani głośno, a nie za gorąco. Owszem procesor dobija nawet do 90 stopni Celsjusza, ale aluminiowa obudowa jest dobrym radiatorem i skutecznie to ciepło odprowadza, nie nagrzewając się przy tym do temperatur, które można by było uznać za niekomfortowe.

Jeśli zaś chodzi o faktyczny pobór energii, to przy jasności ustawionej na 50% (~170 nitów) komputer potrzebuje w trybie spoczynku zaledwie 5 W. To tłumaczy długi czas pracy na bateri. Pod maksymalnym obciążeniem czy to samego CPU czy uruchomieniu jakiejś gry, pobór energii rośnie do 26-30 W. Nie dziwi zatem fakt, że Spectre X360 otrzymał znaczek Intel Evo.

HP Spectre X360 Convertible – podsumowanie

HP Spectre X360 Convertible to bez wątpienia świetny ultrabook, który doskonale hołduje założeniom projektu Athena i nie bez powodu dostał znaczek Intel Evo. Dzięki temu macie tutaj zapewniony długi czas pracy na baterii i towarzyszące mu wysokiej jakości komponenty. Ekran o przekątnej 13,3 cala jest świetny i nie można mieć do niego żadnych większych uwag. Wydajność wystarczająca do pracy typowo biurowej. Nie jest to komputer do gier, ale z multimediami radzi sobie całkiem nieźle. Ponarzekać można by tylko było na średniej jakości kamerę do wideo rozmów, nad tym elementem HP mogłoby popracować. W tej chwili chyba tylko Microsoft dba o dobrą jakość wideo w swoich komputerach, a w obecnych czasach to bardzo istotny czynnik.

Co mi się nie spodobało w tym modelu, poza obudową ciosaną siekierą? Przede wszystkim jednak system chłodzenia, mógłby być jednak nieco wydajniejszy, choć rozumiem, że w tak małej obudowie nie ma zbyt dużego pola manewru. Nieco irytujący bywał też czytnik linii papilarnych, inne marki potrafią to zrobić lepiej i jeszcze całość zintegrować z przyciskiem włączania. Cieszy też fakt, że wreszcie ładowanie przez port USB typu C staje się powszechniejsze, to sprawia, że wystarczy jedna ładowarka do smartfona, tabletu i komputera.

HP Spectre X360 Convertible

Orientacyjna cena: ~7000 PLN

+ oszczędny procesor

+ cichy system chłodzenia

+ świetnej jakości dotykowy ekran

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ niezła jakość dźwięku z wbudowanych głośników



– przeciętna jakość kamerki do wideo rozmów

– lagujący czytnik linii papilarnych