Elon kontynuuje współpracę z Samsungiem. Tesla z procesorami w technologii 5nm

Mało która marka samochodów znana jest z tak wielu ciekawych i nietypowych funkcji, co właśnie Tesla. Nie ma praktycznie miesiąca, w którym Elon Musk nie pochwaliłby się implementacją jakiegoś ciekawego rozwiązania, często sugerowanego mu przez jego fanów na Twitterze. Tak było właśnie chociażby z dodaniem specjalnego trybu dla psów, dzięki którym czworonogi mogą bezpiecznie pozostać w samochodzie. Jednak wszystkie zaawansowane funkcje samochodu, w tym przetwarzanie informacji z wielu czujników, wymaga odpowiednio dużej mocy obliczeniowej. I tutaj właśnie na scenę wchodzi Samsung.

Samsung wyprodukuje dla Tesli procesory w technologii 5nm

Jak donosi Sammobile, Tesla i Samsung będą współpracowały w kwestii produkcji procesora mającego zapewnić elektrycznym pojazdom możliwość autonomicznej jazdy. Pierwszy taki procesor został zapowiedziany w 2016 roku, a 3 lata później przedstawiony jako element Hardware 3.0 (też z resztą wyprodukowany przez Samsunga). Wtedy też Elon Musk zapowiedział, że trwają już pracę nad kolejną generacją procesorów. Inżynierowie Tesli mają możliwości, by taki czip zaprojektować, jednak nie posiadają odpowiedniej fabryki do jego produkcji, dlatego muszą w tej kwestii polegać na zewnętrznych partnerach. Z raportu wynika, że kolejny procesor ma być wykonany w technologii 5nm, tej samej co najnowsze Exynosy.