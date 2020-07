Nie zauważyłem by któryś producent samochodów zdecydował się na w pełni autonomicznego autopilota (o ile jest to możliwe w takim stopniu jak właśnie we wspomnianych filmach sci-fi). Nie inaczej jest w przypadku Tesli, gdzie cyfrowy kierowca wymaga od tego prawdziwego, by zwracał uwagę na drogę. Kiedy wyczuwa, że przez długi czas nie było dłoni na kierownicy, wysyła sygnały dźwiękowe, wyświetla informację na ekranie, a później zwalnia i zatrzymuje samochód. Jak to jednak bywa w życiu, da się go oszukać.

Systemy monitorowania prawdziwego kierowcy są różne, od kamery śledzącej jego zaangażowanie w to, co dzieje się na drodze i w aucie aż po śledzenie oczu i ocenę jak często patrzy tam gdzie trzeba, a nie na telefon czy w sufit. I wtedy nawet trzymanie rąk na kierownicy nie pomaga, bo system samochodu wie, że to ściema.

Na pewno niejednokrotnie czytaliście o wypadkach Tesli i pojawiały się podejrzenia, że nie doszłoby do nich, gdyby kierowca interesował się tym, co dzieje się na drodze. Choćby podczas wypadku Tesli w Mountain View przejrzano logi systemu i znaleziono informacje o tym, że kierowca nie tylko nie zwracał uwagi na drogę, ale kilka minut przed wypadkiem grał online. Warto dodać, że ten brak uwagi kosztował go życie.

Jeden z naukowców MIT, Brian Reimer zarzuca wręcz Tesli, że zasłaniając się raportami o zmniejszonej liczbie wypadków, nie przykłada pełnych starań do systemu monitoringu kierowcy. A to z kilku powodów – bo ciągłe monitorowanie mogłoby wystraszyć klientów, bo systemy nie są idealne i mogą być irytujące dla kierowcy, tańsze modele byłby przez nie droższe, a aktualne autopiloty są odpowiednio skuteczne.

We wspomnianych raportach, na które powołuje się Tesla jest jednak sporo nieścisłości. Normalne wypadki nie zawsze są zgłaszane, a statystyki dysponują przede wszystkim danymi z kraks zgłoszonych na policję. Jak robi Tesla ze swoimi autami? Nie wiadomo, otwarcie się poduszki też może być przecież uznawane za wypadek, skoro taka informacja leci na serwery firmy. Jeśli więc nie do końca wiadomo co w zasadzie Tesla uznaje za wypadek, ciężko porównać takie zdarzenia do tego co znamy z klasycznego samochodowego świata. Ah, zupełnie bym zapomniał. Chodzi o dane, według których w 4 kwartale 2019 roku zarejestrowano 3,07 miliona przejechanych mil bez wypadku kiedy autopilot był włączony. Dla kontrastu kiedy był wyłączony, było to 2,1 miliona mil. A jeszcze większy kontrast pojawia się kiedy dodamy do tego informację, że w USA notuje się wypadek na każde 479 tysięcy przejechanych mil. Tak się to trochę wszystko nie spina, prawda?