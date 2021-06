Teksańczycy grzeją się w upały, bo dostawca energii kręci ich termostatami bez ich wiedzy

Europa i Stany Zjednoczone muszą mierzyć się obecnie ze sporą falą upałów, a jako, że lato się dopiero zaczyna – nic nie wskazuje na to, że najbliższe tygodnie będą dla mieszkańców tych regionów jakoś łagodniejsze. Wiąże się to z szeregiem problemów – w niektórych regionach może brakować wody, a całe gminy borykają się z problemem z energią elektryczną, na którą zapotrzebowanie w okresie letnim jest zazwyczaj najwyższe. Dlatego właśnie prowadzone są różne akcje mające na celu oszczędzanie prądu – czy to kierowane do ludzi czy organizowane przez korporacje w postaci np. ograniczonego oświetlenia na parkingach. Problem zaczyna się, kiedy ktoś postanowi oszczędzać energię bez wiedzy osób, które z niej korzystają.

Klienci zapisali się na akcję tylko po to, by dostawca energii… podniósł im temperaturę w domu

Jak donosi BusinessInsider, wielu mieszkańców Teksasu zobaczyło, że w środku fali upałów w ich domach temperatura została automatycznie podniesiona do 78 stopni Fahrenheita (ponad 25 stopni Celsjusza). Szukając przyczyny problemu zorientowali się, że bez swojej wiedzy zostali zapisani do programu Smart Savers Texas, w ramach którego dostawca energii może przejąć kontrolę nad ich inteligentnymi termostatami, zmniejszając zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. W zamian za to każdy kto bierze udział w akcji może wygrać pieniądze w organizowanej przez dostawcę loterii. Jest to jednak małe pocieszenie dla ludzi z małymi dziećmi, które bardzo źle znoszą wysokie temperatury.