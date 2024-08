Robot zagrał z człowiekiem w ping-ponga. Wygrał 13 razy

W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się ogromny skok technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji. Najnowsze modele mogą służyć w końcu do czegoś więcej niż suchych obliczeń, czy generowania prostych obrazków na podstawie tekstu. Roboty sterowane przez AI mogą być wkrótce ważną pomocą we wszelakich pracach do tej pory wykonywanych przez człowieka. Ważne jest, aby były w stanie osiągnąć zręczność i szybkość, wykonującego je człowieka, a to wcale nie jest takie proste.

Google stwierdziło, że najlepszym sposobem na wytrenowanie sztucznej inteligencji w ludzkich czynnościach, jest rywalizacja z człowiekiem. Naukowcy są pod wrażeniem, jak wielkie postępy poczynił robot w bardzo krótkim czasie.

Robot wygrał z człowiekiem w tenisa stołowego

Google twierdzi, że jednym z najcięższych zadań w szkoleniu sztucznej inteligencji jest nauczenie jej szybkości i precyzji na poziomie ludzkich w zadaniach w świecie rzeczywistym. Tym bardziej robi wrażenie to, czego udało im się dokonać z jednym ze swoich robotów. Zespół badawczy Google włożył paletkę w robotyczne ramię na szynach i nauczył je grać w tenisa stołowego. Co ciekawe, aktualnie idzie mu całkiem nieźle i jest w stanie pokonać, co słabszych przeciwników.

Jak można zobaczyć na umieszczonym materiale wideo, robot Google nie wygrałby medalu na igrzyskach olimpijskich, lecz byłby w stanie pokonać kogoś, kto ostatni raz grał w gimnazjum na świetlicy. Ostatnio przeprowadzono test, podczas którego rozegrał 29 meczów, z czego wygrał 13, co oznacza, że zwyciężył w niemal 45% swoich pojedynków. Warto jednak zauważyć, że robot zwyciężał jedynie z początkującymi oraz średniozaawansowanymi graczami. Człowiek o wysokich umiejętnościach gry w ping-ponga nadal nie miał problemu z wygraną.

Nawet kilka miesięcy temu przewidywaliśmy, że realistycznie robot może nie być w stanie wygrać z ludźmi, z którymi wcześniej nie grał. System z pewnością przekroczył nasze oczekiwania. Sposób, w jaki robot wymanewrował nawet silnych przeciwników, był niesamowity

- powiedział w rozmowie z MIT Technnology Review Pannag Sanketi, jeden z badaczy prowadzących eksperyment.

Eksperyment został opublikowany w arxiv.org.