Ten Samsung Galaxy będzie miał wymienialną baterię

W komentarzach co jakiś czas czytam, że "telefon nie posiada wymiennej baterii" - zupełnie, jakby rynek przez ostatnie lata nie przyzwyczaił nas do tego, że jeśli ogniwo wymaga wymiany, to trzeba się udać do serwisu. No chyba, że kupicie nowego Samsunga Galaxy XCover 5.