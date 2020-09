W nowym standardzie dostępne będą na razie trzy pogramy TVP Kultura HD, TVP Polonia HD oraz TVP Rozrywka nadawane na kanale 27 w ramach SFN (Single Frequency Network). Kolejne nadajniki, na które są już pozwolenia uruchomione zostaną w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, a w kolejnych miesiącach w pozostałych częściach kraju.

Piotr Guziewicz, Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A.:

Testy będą wymagały zmian w parametrach emisji, co u widzów zainteresowanych oglądaniem programów w standardzie DVB-T2/HEVC, a posiadających starsze modele odbiorników, może wymagać ponownego wyszukania programów.

Skąd te zmiany w standardzie nadawania właśnie teraz? Przede wszystkim podyktowane są one rychłym wprowadzeniem nowej technologii 5G i koniecznością zwolnienia dla niej pasma 700 MHz, które do tej pory wykorzystywane było do nadawania w obecnym standardzie.

DVB-T2 pozwoli bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne pasmo, co przełoży się na emisję wszystkich kanałów naziemnej telewizji w jakości HD, a także umożliwi uruchomienie nowych, które będą dostępne za darmo dla widzów telewizji w całym kraju.

Źródło: Telewizja Polska/Emitel.