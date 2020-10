Telegram nie próżnuje i serwuje świeży pakiet nowości dla komunikatora

Od kilku lat z podziwem patrzę na to jak rozwijany jest Telegram. Właściwie co rusz trafiają tam nowe funkcje, a ani przez moment nie miałem uczucia przeładowania czy ociężałości. Dobra optymalizacja? Prawdopodobnie tak, ale tym co wydaje się być nawet ważniejsze, jest fakt że mimo nieustannego wprowadzania zmian i dodawania kolejnych opcji ani trochę nie czuję przesytu. A tych regularnie przybywa — dziś trafiają kolejne usprawnienia, które z pewnością ucieszą wszystkich użytkowników komunikatora.

Łatwiejsze wyszukiwanie w zbiorach Telegrama

Jeżeli korzystacie regularnie z komunikatora i non-stop wysyłacie jakieś pliki, linki itd. — to pewnie zdarzyło wam się chcieć powrócić do starszych treści. A odnalezienie interesujących elementów wcale nie było takie proste. Teraz z pomocą przychodzą filtry!

Od teraz można filtrować wyniki wyszukiwania według typu za pomocą nowych kart: Media, Linki, Pliki i inne. Aby przeszukać określony okres, wystarczy wpisać „14 sierpnia” lub „wczoraj”. Wpisanie nazwy dowolnej osoby, grupy, kanału lub bota doda filtr według źródła. Te filtry wyszukiwania można łączyć, co pozwala szukać czegoś tak specyficznego, jak wiadomości z linkiem, wysłanym w marcu 2016 r., zawierającym słowo „łódź”.

Kanały teraz z opcją komentarzy

Telegram już dawno przestał być po prostu komunikatorem. Tamtejsze grupy i społeczności regularnie się rozrastają — dlatego raczej nikogo nie dziwi kwestia ich stałego usprawniania. Teraz użytkownicy otrzymali opcję komentowania wpisów na kanałach z podłączonymi grupami dyskusyjnymi. Wszystko to w formie wygodnych i czytelnych wątków.

Jeśli nie jesteś członkiem grupy dyskusyjnej kanału, zostaniesz powiadomiony o odpowiedziach na komentarze za pośrednictwem nowego czatu o nazwie Odpowiedzi.

Tylko przez ograniczony czas można przetestować tę funkcję w tym kanale.

Jeśli chcesz włączyć dyskusje na własnym kanale, przejdź do pozycji Informacje o kanale » Edytuj » Dyskusja.

Są tęż bonusy na Androida

Użytkownicy komunikatora Telegram w wersji na Androida mają dodatkowe powody do radości. W tym wydaniu komunikatora pojawiły się usprawnienia w postaci nowych płynnych animacji:

Aby je wypróbować, rozwiń lub ukryj klawiaturę, lub przełącz się między motywami dnia i nocy z lewego menu. Zauważysz także wyskakujące animacje podczas usuwania wiadomości, zmiany powiadomień, zapisywania multimediów itp.

Jeśli jesteś bardziej za praktycznymi rozwiązaniami, naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie profilowe w czacie grupowym, aby przyjrzeć się bliżej. Jeśli używasz wielu kont w jednej aplikacji, możesz teraz wyświetlić podgląd list czatów innych kont za pomocą tego samego gestu w przełączniku kont.

…i wisienka na torcie — więcej animowanych emoji!

To już kompletna kosmetyka, ale patrząc na to jak emoji opanowują świat — raczej nikogo nie powinno to dziwić, że Telegram cały czas poszerza gamę swoich animowanych ikonek. Ich ocenę pozostawię każdemu z osobna ;-).