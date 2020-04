Telegram to mój ulubiony komunikator. Korzystam z niego od lat do rozmów z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. Aplikacja rozwija się w zawrotnym tempie, choć nie oferuje wszystkich rozwiązań, dostępnych min. w Messengerze, czy WhatsAppie. Chodzi tu między innymi o rozmowy wideo — to zmieni się w tym roku.

Telegram świętuje 400 milionów użytkowników. To o 100 milionów więcej niż w zeszłym roku. Twórcy informują, że każdego dnia po komunikator sięga 1,5 miliona nowych osób, a przy okazji dodają, że jest najchętniej pobieraną aplikacją społecznościową w ponad 20 krajach, a z każdych kolejnym rokiem przybywa użytkowników, którzy wybierają go jako swój podstawowy sposób komunikowania się przez internet. Być może zainteresowanie nim wzrośnie także w Polsce. Telegram jest już dostępny po polsku — co jest świetną wiadomością dla osób, które nie radzą sobie z językiem angielskim.

Przy tej okazji twórcy aplikacji postanowili podzielić się bardzo ważną informacją, która ma wiele wspólnego z obecną sytuacją na świecie. Praca zdalna, prowadzenie lekcji przez internet, czy brak możliwości swobodnego przemieszczania się osób sprawiają, że coraz częściej korzystamy z wideorozmów — nie tylko ze znajomymi, czy bliskimi, ale także ze współpracownikami, czy nauczycielami. Niestety Telegram nie oferuje tej możliwości, mimo, że proszą o to jego użytkownicy od lat. Twórcy dostrzegają drzemiący w tym potencjał, jednak nie chcą udostępniać narzędzia, które będzie powielać problemy innych. Chodzi im o to, że dostępne na rynku komunikatory oferujące rozmowy wideo są albo bezpieczne, albo użyteczne. Chcą oni, by zastosowane w Telegramie rozwiązania spełniły oba te warunki jednocześnie. Kiedy to się stanie? Ma to nastąpić jeszcze w tym roku, ale nie padły żadne konkretne daty.

Rozmowy wideo w Telegramie coraz bliżej. Na tę funkcję czekają użytkownicy tego świetnego komunikatora

W App Store i Google Play pojawiła się też nowa wersja Telegrama. A ta wprowadza kilka ciekawych usprawnień do istniejących już narzędzi. To między innymi lepsze quizy. Pojawiły się w aplikacji w systemie ankiet kilka miesięcy temu i nadal cieszą się sporym zainteresowaniem. Quizy 2.0 to teraz testy edukacyjne z możliwością dodawania wyjaśnień, które pomogą w nauce. Tworzone są one przy pomocy bota @QuizBot — umożliwia on teraz min. ustawienie licznika czasu dla pytań, a nowa animacja jego odliczania ułatwi sprawdzić, ile pozostało czasu na udzielenie odpowiedzi. Z okazji nowych quizów, Telegram wyszedł z inicjatywą stworzenia bazy danych testów edukacyjnych, w ramach której podzielone zostanie 400 tys. euro między twórców tego typu quizów. Na podstawie jakości i popularności testów ogłoszeni będą zwycięzcy w kilku etapach. Pierwszy z nich kończy się 15 maja, a więcej informacji na jego temat znajdziecie na kanale @contest.

Zmiany pojawiły się też w systemie naklejek. W nowej wersji komunikatora w wersji na iOS i Androida pojawia się wygodny katalog zawierający wszystkie darmowe naklejki wraz z wyszukiwarką. Telegram na Androida otrzymał też nowe menu załączników, dzięki któremu wstawianie multimediów do rozmów staje się łatwiejsze.