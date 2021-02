Telegram nie taki bezpieczny? Luka pozwala dotrzeć do prywatnych wiadomości użytkowników komputerów Apple

Na tę lukę w bezpieczeństwie aplikacji natknął się Dhiraj Mishra, zajmujący się cyberbezpieczeństwem. Zauważył on, że „Sekretny Czat” na urządzeniu z macOS, który posiada szyfrowanie end-to-end, wcale nie jest tak bezpieczny. Okazuje się bowiem, że wszystkie pliki przesłane przez niego wcale nie są automatycznie usuwane. Wręcz przeciwnie, komunikator tworzy ich kopie lokalną na komputerze. Oprócz tego pod adresem: „/Users/<user_name>/Library/Group Containers/<*>.ru.keepcoder.Telegram/accounts-metadata/.” program przechowuje hasło, które użytkownik ustawił. Oznacza to, że możliwe jest, by ktoś, kto włamie się na nasz komputer, może prześledzić, jakie informacje wymienialiśmy przez telegram. Sam Mishra opisuje lukę w ten sposób:

Telegram says ‘super secret’ chats do not leave traces, but it stores the local copy of such messages under a custom path. During my assessment, I found that self-destructed messages, in this case, recorded audio/video messages, are actually never deleted and leave a local copy under a custom/sandbox path. The recorded audio/video message gets stored in mp4 or mov formats, and still remains even after a user delete for everyone from the normal chat.