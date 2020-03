Wiem, że zwykle wykazuję w swoich zestawieniach, że najlepiej kupować smartfony na raty 0% w EURO RTV AGD lub na Allegro. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste, poza tym jest nadal spore grono klientów, którzy albo wolą kupić go w abonamencie u operatora, albo zwyczajnie nie mogą wziąć takich rat „na zewnątrz”, z różnych powodów.

W jakich taryfach w Play warto kupić telefon

W Play, głównym abonamentem jest taryfa Play SOLO M za 55 zł, w której możemy korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych w miesiącu (przez pierwsze pół roku dwa razy więcej, bo 40 GB). Jest też jednak abonament tzw. „smartfonowy”, w którym smartfony powinny kosztować mniej, w miejsce wyższej opłaty za abonament, która wynosi 70 zł. Zawiera również nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 35 GB transferu danych (przez pierwsze pół roku 70 GB).

Xiaomi Mi 9T Abonament Telefon na start Telefon 24 raty Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO M 55,00 zł 1,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2 571,00 zł Play SOLO L 70,00 zł 1,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2 931,00 zł Różnica 360,00 zł

Zwykle tak jest, choć na przykładzie popularnego w Polsce smartfona Xiaomi Mi 9T różnicy w cenie samego smartfona nie ma, różnica w cenie 360 zł wynika tylko z dwuletniej różnicy w cenie abonamentu, ale już w nieco droższym modelu Samsung Galaxy A71, wychodzi to tylko nieco taniej, ale jednak.

Samsung Galaxy A71 Abonament Telefon na start Telefon 24 raty Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO M 55,00 zł 759,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 3 329,00 zł Play SOLO L 70,00 zł 1,00 zł 80,00 zł 50,00 zł 3 651,00 zł Różnica 322,00 zł

Tak więc, jeśli chcecie za smartfona na start zapłacić jak najmniej, to musicie zdecydować się na plan Play SOLO L, zwłaszcza w droższych modelach. W smartfonach do 1,5 tys. zł warto wcześniej sprawdzić z kalkulatorem tańszy abonament Play SOLO M.

Te telefony w sieci Play warto kupić w marcu

Wiem, że są wśród Was fani rożnych marek smartfonów, to w tych TOP5 na marzec, wybiorę po jednej z najlepszych ofert z pięciu różnych marek.

Huawei

Ze smartfonów Huawei obecnie dostępnych jest kilka smartfonów, wszystkie w cenach wyższych niż rynkowe, jedynie Huawei Y6s możecie wyrwać teraz w atrakcyjniejszej cenie.

Za sam sprzęt zapłacicie 481 zł, a w oficjalnym sklepie Huawei na Allegro kosztuje on aktualnie 749 zł, choć na EURO RTV jest już tańszy, bo po 549 zł.

LG

W przypadku smartfonów LG warto zastanowić się nad LG G8s ThinQ, który w Play kupicie teraz za 1769 zł – łączny koszt po dwóch lat. Na EURO go nie znalazłem, ale na Allegro w ratach 0% kosztuje on łącznie 1 969,00 zł.

OPPO

Bardzo dobrą ofertę Play ma teraz na smartfona OPPO RX17 Neo, za którego zapłacicie 720 zł, a w oficjalnym sklepie OPPO na Allegro kosztuje on aktualnie 1199 zł, po przecenie z 1499 zł.

Samsung

Z Samsunga wybieramy model Galaxy A51, który w Play kupicie za 1349 zł, który w EURO dostępny jest za 1699 zł.

Meizu

Ostatnia pozycja w tym zestawieniu to Meizu 16th, w Play do kupienia za 1659 zł. Wprawdzie w oficjalnym sklepie Meizu na Allegro kosztuje on 1649 zł, ale po przecenie z 1999 zł, a na przykład w takim Media Expert nadal kupicie go za aż za 2289 zł, więc trudno nie uznać tego jako atrakcyjną cenę, jak na operatora.

Telefony w Play czy z wolnego rynku? Wybór nie zawsze jest oczywisty

Sam przyjąłem w swoich wszystkich zestawieniach, że opłacalność kupienia smartfona u operatora mierzy się tym, ile on kosztuje w sklepie na raty wraz z ofertą bez zobowiązania za 29 zł. Ostatni ruch Play, który wystawił 4 smartfony w atrakcyjnych cenach pokazuje, że jednak czasem się da i u operatora można trafić na lepszą ofertę.

Samsung Galaxy A10

Samsung A10 Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play abonament + smartfon 50,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0 50,00 zł 1 251,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 23,30 zł 30 0,00 zł 1 395,00 zł Różnica 144,00 zł

Cena w gotówce na EURO RTV AGD – 699 zł.

Huawei P Smart 2019

Huawei P smart 2019 Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play abonament + smartfon 50,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0 50,00 zł 1 251,00 zł Sklep + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 34,95 zł 20 0,00 zł 1 395,00 zł Różnica 144,00 zł

Cena w gotówce na EURO RTV AGD – 699 zł.

LG K40s

LG K40s Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play abonament + smartfon 50,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0 50,00 zł 1 251,00 zł Raty 0% na Allegro + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 24,95 zł 20 0,00 zł 1 195,00 zł Różnica -56,00 zł

Cena w gotówce na Allegro – 499 zł.

Alcatel 3X 2019

Alcatel 3X (2019) Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play abonament + smartfon 50,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0 50,00 zł 1 251,00 zł Raty 0% w sklepie + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 19,97 zł 30 0,00 zł 1 295,10 zł Różnica 44,10 zł

Cena w gotówce na EURO RTV AGD – 599 zł.

Na 4 smartfony, 3 rzeczywiście są w atrakcyjniejszych cenach niż opcja abonamentu bez zobowiązania wraz z opcją kupna smartfonu na raty 0% w sklepie lub na Allegro. Da się? Da się – oby więcej takich ofert trafiało się u naszych operatorów.