Telefony Sony uratowane. Nie podzielą losów LG

Świat smartfoofonów dzieli się dziś na trzy podstawowe poziomy. Na samym topie są producenci, którzy mogą pochwalić się wielomilionową sprzedażą i gigantycznymi przychodami – tutaj mamy chociażby Apple, Samsunga czy Xiaomi. Na drugim szczeblu są marki, które są, no cóż, drugim wyborem – nie tak popularne, ale aspirujące do bycia międzynarodowymi potentatami. W tę kategorię wpadło wiele uznanych marek, które nie potrafiły się dostosować do zmieniających się potrzeb konsumentów – Nokia, Sony czy LG. Trzecia to mniejsi producenci, którzy albo tworzą wyłącznie na rynek lokalny, bądź też zagospodarowali sobie jakąś niszę (np. smartfony pancerne). Doświadczenie pokazuje, że jeżeli chodzi o utrzymanie się na rynku, najtrudniej jest zrobić to producentom z drugiegoo szczebla – prawodopodbnie dlatego, że musza pokryć koszty operowania na poziomie globalnym, jednocześnie nie rekompensując ich tak dużą sprzedażą. W takiej sytuacji znalazło się LG, które zostało zmuszone do zamknięcia swojego działu mobilnego. W takiej sytuacji znalazło się też Sony. Jednak w wypadku japońskiego producenta sprawy wydają się wychodzić na prostą.

Dział mobilny Sony przynosi zyski. Uff…

Żeby uzmysłowić wam skalę problemu, przypomnę tylko, że sprzedaż smartfonów Sony spadała od 2014 r, a firma nie zarobiła na tych urządzeniach ani dolara od… 2017 roku. W 2020 pojawiło się światełko w tunelu. Co prawda nie w postaci zysku, ale zmniejszenia straty, ale w wypadku Sony nawet to było podstawą do umiarkowanego optymizmu. Teraz jednak nadeszły dobre wieści – po raz pierwszy od 3 lat firma może pochwalić się zyskiem. O ile sprzedaż smartfonówspadła (2,9 mln sprzedanych urządzeń vs. 3,2 mln rok wcześniej) to reorganizacja portfolio i skupienie się na segmencie premium, gdzie można sobie pozwolić na wyższą marżę, wyraźnie przyniosły efekty.