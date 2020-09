Telefony do 800 zł – wybieramy najlepsze urządzenia

Co powinien mieć dobry telefon do 800 zł?

Na początku trzeba zdać sobie sprawę z jednej istotnej rzeczy. Niezależnie od tego, co obiecują producenci w swoich reklamach, nie ma szans na to, by smartfon za 800 złotych oferował to samo, co kilkukrotnie droższe urządzenie. Dużo niższa półka cenowa to nie konieczność pójścia na kompromisy, ale zapomnienia o najnowszych rozwiązaniach, kapitalnych zdjęciach, niesamowitej stabilizacji obrazu czy najlepszych ekranach. Topowe podzespoły nie są tanie i dlatego też znajdują swoje miejsce dopiero w dużo droższych urządzeniach.

Dobry smartfon do 800 złotych, podobnie jak po prostu dobry smartfon, powinien spełniać kilka podstawowych warunków. Prezentować odpowiednio dobry stosunek wydajności do ceny, mieć używalne aparaty i długo pracować na jednym ładowaniu – to nie zawsze wiąże się z ogromną baterią, b poza pojemnością ogniwa istotne jest też odpowiednio dobre dysponowanie energią. A czasem jest o to dużo łatwiej właśnie w tańszych urządzeniach, bowiem podzespoły nie potrzebują aż tak dużo prądu, jak superwydajne, topowe procesory montowane w najnowszych i najdroższych smartfonach.

Dobry telefon do 800 złotych powinien charakteryzować się też dobrym wyglądem – minęły już bezpowrotnie czasy kiedy elektronika użytkowa nie musiała dobrze się prezentować i w niższych półkach cenowych projektanci też muszą odpowiednio dobrze wykonać swoją pracę, by zachęcić klienta do zakupu. Najlepszy smartfon do 800 złotych musi oferować dobrą jakość połączeń audio, robić zdjęcia, które da się wrzucić zarówno na serwisy społecznościowe, jak i udokumentować najważniejsze wydarzenia ze swojego życia. GPS nie może się mylić, bo smartfon to dziś również nawigacja. Przyda się też dobry ekran, przed którym nie trzeba będzie mrużyć oczu kiedy mocniej zaświeci słońce.

Wyświetlacz w telefonie do 800 zł – na co warto zwrócić uwagę?

W tej półce cenowej królują ekrany IPS, choć zdarzają się też urządzenia z OLED-ami lub AMOLEDami. W tym ostatnim przypadku mowa o Samsungu, gdzie w zasadzie w każdej półce cenowej ekrany firmy są jednymi z najlepszych cech danego urządzenia. Osobiście nie skreślałbym smartfonów z ekranami IPS, bowiem producenci w niskich półkach cenowych potrafią z nich już wycisnąć nawet odświeżanie na poziomie 120Hz. Może akurat nie za mniej niż 800 złotych, ale nie minie dużo czasu aż to rozwiązanie zejdzie do tej półki cenowej – wystarczy wspomnieć o Poco X3, który kosztuje aktualnie 999 złotych, a oferuje właśnie takie możliwości odświeżania wyświetlacza.

Rozdzielczość FullHD to minimum, poniżej którego nie powinniście schodzić w smartfonie do 800 złotych. Już nawet Google zrezygnowało z nazywania 720p wysoką rozdzielczością, więc trzeba mieć to na uwadze. Istotne są też oczywiście kąty widzenia i odwzorowanie barw, co w ekranach IPS najczęściej obecnych w smartfonach do 800 złotych jest raczej zbliżone. Wyświetlacz nie zaoferuje jakości obrazu identycznej jak w OLED-ach czy AMOLED-ach, czernie nie będą tak czarne, ale większość smartfonów nie powinna rozczarować Was możliwościami.

Jaka wersja systemu operacyjnego powinna znaleźć się w telefonie do 800 zł

Google mocno działa by wszystkie smartfony z Androidem dostawały najnowsze wersje systemu operacyjnego i odpowiednio dużą ilość aktualizacji bezpieczeństwa. I przy zakupie smartfona proponują też tego pilnować – choć dziś większość urządzeń za 800 złotych ma już zainstalowanego Androida 10, a część z nich obietnicę aktualizacji do Androida 11. Najnowszy system operacyjny jest istotny nie tylko dlatego, że wprowadza nowe rozwiązania, ale przede wszystkim jest bezpieczniejszy posiadając nowe aktualizacje bezpieczeństwa. A to bardzo istotne, szczególnie kiedy korzystacie z aplikacji bankowych.

Aparat – na co warto zwrócić uwagę?

Chcąc być zadowolonym z aparatu w smartfonie trzeba pamiętać, że wielkość matrycy głównego aparatu i ilość soczewek nie jest w mobilnej fotografii najważniejsza. Co z tego, że smartfon za 800 złotych ma trzy oczka aparatów, do tego matrycę o rozdzielczości 64Mpix, jeśli zdjęcia nawet w dobrych warunkach oświetleniowych są przeciętne? Zarówno Apple jak i Samsung długo montowały w swoich flagowych smartfonach aparaty z matrycami 12 Mpix, a ich urządzenia miały najlepsze zdjęcia na rynku. Jeśli liczycie na dobry aparat, warto zapoznać się z przykładowymi zdjęciami, które znajdziecie w recenzjach smartfonów – dadzą Wam one wystarczającą wiedzę na temat możliwości fotograficznych smartfona, który planujecie kupić.

Na te rzeczy zwróć szczególną uwagę

Jeśli miałbym coś doradzić, zwróćcie uwagę na kilka elementów, które smartfon za 800 złotych powinien mieć. Złącze USB-C, choćby z uwagi na jego powszechność – większość nowych sprzętów ma już ten port ładowania i głupio byłoby kupić smartfon z microUSB, a te jeszcze pojawiają się na rynku. Nie kupuję też tłumaczenia, że w tańszym smartfonie nie ma miejsca na NFC i płatności zbliżeniowe. To dziś tak popularny sposób płatności, że nawet za takie pieniądze smartfon powinien móc oferować taką funkcję.

Najlepsze smartfony do 800 złotych