Telefon do 700 zł – tych rozwiązań unikaj

Trudno mi wymienić konkretne modele, których należy unikać – zdecydowanie lepiej zerknąć na polecane smartfony i trzymać kciuki, by moc i możliwości urządzenia za 700 złotych sprostały Waszym oczekiwaniom. A z tym niestety może być różnie i trzeba sobie powiedzieć wprost – to nie jest najlepsza półka cenowa i często warto dołożyć te 300 złotych wybierając jakiś smartfon do 1000 złotych – tam trafiają się modele z naprawdę świetnym stosunkiem ceny do możliwości.

Ale jeśli budżet jest sztywny i nie możecie przekroczyć 700 złotych, warto wiedzieć jakich „okazji” unikać. Po pierwsze szukając nowego lub używanego smartfona trzeba zaznajomić się ze średnią ceną konkretnego modelu. Jeśli na przykład wszyscy sprzedają jakiś telefon za ponad 1000 złotych, a Wy traficie na aukcję za 700 zł to jest więcej niż pewne, że coś jest nie tak. Warto też dobrze doczytywać opisy sprzedawanych przedmiotów żeby nie natknąć się na wadliwy lub uszkodzony egzemplarz, którego nie będzie można normalnie używać. Widziałem już tyle świetnych „okazji”, że zalecam wzmożoną ostrożność, szczególnie przy sprzętach używanych. Ale i z nowymi nie zaszkodzi – niedawno głośno było o Bestcenie, która nie sprzedawała smartfonów, ale je wynajmowała. A ceny miała najlepsze spośród wszystkich ofert w porównywarkach cenowych.

Przeczytaj też: Jak i gdzie tanio kupować smartfony?

W zestawieniu znalazły się tylko nowe smartfony, które kupicie w sklepach lub na aukcjach internetowych. Należy jeszcze jednak wspomnieć o sprzętach używanych, których rynkowa wartość dość szybko się zmniejsza. Za 700 złotych nie upolujecie może używanego ubiegłorocznego flagowca, ale śmiało możecie poszukać sprzętu z półki cenowej nawet do dwóch tysięcy złotych. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na wizualny smartfona i mieć na uwadze, że z czasem bateria traci swoją pojemność i telefon nie będzie działać na jednym ładowaniu tak, jak w pierwszych miesiącach po wyciągnięciu go z pudełka.

Polecane telefony do 700 złotych

Zanim przedstawię Wam kilka, moim zdaniem, najlepszych smartfonów do 700 złotych – warto mieć świadomość jednej rzeczy. To nie jest mocna półka cenowa jeśli chodzi o podzespoły, możliwości czy jakość wykonania urządzeń. Fakt, niektóre z nich będą lepsze od innych, ale trzeba wiedzieć, że dostaniecie to, za co zapłaciliście. Jeśli topowe smartfony kosztują kilka tysięcy złotych to nie ma żadnych szans na to, by urządzenie za 700 złotych oferowało to samo.

Redmi 8

Redmi 8 to smartfon wyceniony na 699 złotych i jeden z najlepszych smartfonów do 700 złotych. Niezły wygląd, ciekawe kolory obudowy i bardzo duża bateria o pojemności 5000 mAh, która przy niezbyt łakomych na energię podzespołach zapewni bez problemu 2 pełne dni pracy. Ekran ma przekątną 6,2 cala i oferuje rozdzielczość 720 na 1520 pikseli. W środku procesor Snapdragon 439 i 4GB pamięci RAM, które pozwalają na relatywnie płynną pracę.

Redmi Note 8T

Xiaomi jest jednym z liderów niższych półek cenowych, więc nie powinno nikogo dziwić, że w zestawieniu pojawia się więcej niż jedno urządzenie firmy. Za 699 złotych można już kupić Redmi Note 8T z 4GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. W środku całkiem mocny jak na tę półkę cenową procesor Snapdragon 665, bateria o pojemności 4000 mAh i nienajgorsze aparaty, które potrafią czasem zrobić zaskakująco dobre zdjęcia. Nie wiem czy to w tej chwili aby nie najlepszy smartfona w cenie do 700 złotych.

Huawei P40 Lite

Byłby to bez wątpienia najmocniejszy i najlepszy wybór pośród smartfonów do 700 złotych, gdyby nie jeden znaczący mankament. Huawei P40 Lite nie ma dostępu do usług Google, co dla wielu osób może być problemem, z którym sami sobie nie poradzą. Ale poza tym to naprawdę udane urządzenie, które w wersji z 4GB pamięci RAM kupicie za 599 złotych. W środku całkiem wydajny procesor Kirin 810, wspomniane 4GB pamięci RAM, trzy niezłe aparaty robiące bardzo dobre (jak na tę cenę) zdjęcia, niezły wygląd i duży ekran 6,4 cala.

Jakie standardy łączności powinien wspierać telefon za 700 zł?

W cenie do 700 złotych nie ma szans na najnowsze i najlepsze standardy łączności, takie jak najszybsze WiFi 6 czy obsługa sieci 5G. Oczywiście z czasem się to zmieni i prędzej czy później stanie się to standardem, a więc zejdzie również do niższych półek cenowych. W tej chwili możecie liczyć na 4G, czyli LTE, niektóre smartfony w cenie do 700 złotych posiadają również NFC, które umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych. Ten moduł również z czasem stanie się standardem w tańszych urządzeniach, bowiem płatności za pomocą telefonu stają się coraz popularniejsze.

Na jaki aparat w telefonie do 700 zł można liczyć?

Nawet w smartfonach z przedziału cenowego do 700 złotych można już liczyć na zestaw dwóch lub trzech aparatów. A to oznacza, że dostaniecie również szeroki kąt lub aparat do zdjęć makro. Oczywiście będzie on dużo gorszy niż podstawowy aparat, co może sprawić, że używalne zdjęcia zrobicie jedynie w najlepszych warunkach oświetleniowych. Ale zdarzają się również bardzo miłe „zaskoczenia”, jak choćby zdjęcia robione aparatami w znajdującym się w zestawieniu Redmi Note 8T. Ale najlepiej zobaczcie sami.