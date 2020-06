Po co, na co mi to? Wbudowany w Google Chrome menadżer zakładek i do przeglądania historii odwiedzonych stron czy przeczytanych artykułów ma swoją wyszukiwarkę, ale wyszukiwanie w nich ogranicza się do słów zawartych w linkach lub w tytule strony. Memex 2 indeksuje wszystkie te strony i pozwala na wyszukiwanie w nich po słowach kluczowych, które zapamiętaliście – zupełnie jak w Google. Więc jeśli odwiedziliście jakąś stronę miesiąc temu, a nie pamiętacie adresu czy tytułu, wystarczą jakieś słowa kluczowe z treści artykułu, by ją odszukać. Podobnie w przypadku zakładek, jeśli macie ich multum, z łatwością znajdziecie właściwy link w kilka sekund.

Tak naprawdę jednak Memex 2 to dużo, dużo więcej. Ale po kolei. Najważniejsza na początek informacja jest taka, że rozszerzenie korzysta z szyfrowania end-to-end, a dane zapisywane są tylko lokalnie na naszym komputerze, jeśli nie chcemy tworzyć backupu tych danych w Google Drive.