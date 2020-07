Odkurza i myje. Co jeszcze potrafi Tefal Explorer Seria 60?

Automatyzacja naszego życia to już nie filmy science-fiction, ale codzienność. Jednym z urządzeń, które w znaczący sposób pomaga utrzymać dom lub mieszkanie w czystości jest automatyczny robot sprzątający, zwany przez niektórych inteligentnym odkurzaczem. Z tą inteligencją to nie przesada, bowiem to właśnie urządzenie decyduje o swojej trasie i na jego małych barkach spoczywa odpowiednie zaplanowanie trasy oraz pozostawienie pomieszczenia czystego.

Jednym z takich sprzętów jest Tefal Explorer Seria 60. Niewielki, mierzący jedynie 6 cm (najniższe urządzenie odkurzająco-myjące) wsunie się pod meble, mądrze rozplanuje swoją sprzątającą podróż oraz umyje podłogi. Robot został wyposażony w system nawigacji Smart Exploration 4.0. i działa w trybie metodycznym. Oznacza to, że czujniki skanują okolicę i dostosowują jego ruch do zastanych warunków wytyczając najbardziej optymalną trasę, która obejmuje wszystkie rejony wymagające odkurzenia z ominięciem przeszkód stojących sprzętowi na drodze. W praktyce wygląda jakby robot bardzo dobrze wiedział gdzie jedzie i co robi. Tego typu cechy sprawiają, że to dobry kompan sprzątania, który wyręczy Was w codziennych domowych obowiązkach.

Odkurzacz można obsługiwać ręcznie z poziomu przycisków na obudowie lub skorzystać ze specjalnej aplikacji Tefala, którą pobierzecie zarówno na smartfony z system Android jak i iOS. Za jej pomocą nie tylko wybierzecie jeden z trybów pracy, ale również podejrzycie wszystkie potrzebne informacje dotyczące aktualnego stanu sprzętu i ustalicie harmonogram sprzątania.

Co potrafi Tefal Explorer Seria 60? Przekonacie się o tym oglądając nasz film.