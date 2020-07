Inna opcja zamka, z której czasem korzystam jest zamknięcie zamka po wyznaczonym przez nas czasie. To również definiujemy sobie w aplikacji. W przypadku, kiedy ktoś wszedł do domu i nie zamknął drzwi, po 10 minutach zamek sam się zamknie. Dobra opcja dla notorycznie zapominających zamykać drzwi. To, czego moim zdaniem brakuje (ale z tego co słyszałem jest szansa na to aby taka opcja się pojawiła) to taki harmonogram, gdzie system np. o 12:00 w nocy sprawdza czy drzwi na pewno są zamknięte, a jeśli nie to je zamyka. Mimo iż brzmi to jak opcja wykluczająca się z automatycznym zamykanie po 10 minutach to wspomnę tylko, że możemy nie korzystać z automatycznego zamykania. Jest to opcja dowolna i pewnie w jakiś odosobnionych przypadkach ktoś może nie chcieć z niej korzystać.

W aplikacji mamy też bardzo fajną funkcję pokazującą nie tylko kto otwierał i zamykał zamek, ale też jakim sposobem, czyli np. czy robił to przez przycisk, aplikację, a może przez system zdalnego otwierania itp. Mamy więc informacje o tym kto, o której godzinie i jak wszedł lub wyszedł z domu albo otworzył drzwi. Świetne rozwiązanie, kiedy chcemy sprawdzić, kiedy to nasza pociecha wróciła z imprezy i że wcale nie była to północ, tylko dużo później :)

Jestem poza domem

Tedeego możemy otworzyć z zewnątrz na kilka sposobów. Przede wszystkim jest to aplikacja, która pokazuje nam stan zamka i opcje jakie mamy. Czyli, jeśli zamek jest otwarty mamy możliwość jego zamknięcia, jeśli zamknięty to otwarcia. Wszystko jest tak proste i intuicyjne, że naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, co musi zrobić aby otworzyć czy zamknąć drzwi.

Tak więc zamek możemy otworzyć z aplikacji. Możemy go też otworzyć za pomocą Apple Watch. Moja żona, wielka pasjonatka Apple Watch, od razu skorzystała z tej opcji, bo często wychodząc z domu na spacer z psem po prostu nie bierze telefonu. Otwieranie drzwi Apple Watchem jest tak samo intuicyjne, z tym że trzeba chwilę poczekać aż zamek i zegarek się połączą, ponieważ w tym przypadku komunikacja korzysta z modułu Blueooth. Nie wiem jak by to wyglądało w przypadku zegarka z kartą SIM, który jest podłączony do internetu, bo takiego nie posiadam.

Trzecią możliwością jest automatyczne otwarcie drzwi podczas, gdy się do nich zbliżamy. Jest to z kolei moja ulubiona opcja, choć wymaga jeszcze dopracowania (system jest bardzo świeży, a sama aplikacja i urządzenia regularnie aktualizowane).

Jak działa ta funkcja? Już tłumaczę. Na początku musimy w aplikacji wskazać lokalizację naszego budynku. Robi się to automatycznie. Po czym ustalamy strefy wyjścia i wejścia, podając odległość w metrach dla każdej ze stref. Na przykład, u mnie strefa wejścia to 100m, a strefa wyjścia to 200m. Strefy są zrobione po to, aby nie inicjować automatycznego otwierania kiedy nadal jesteśmy pod domem i np. sprzątamy garaż czy krzątamy się w ogrodzie itp.

Jeśli system wykryje nas, że wchodzimy w strefę wejścia, dostajemy powiadomienie (opcjonalne), że rozpoczyna się proces otwierania zamka. Po zbliżeniu się do drzwi na odległość kilku metrów dostajemy powiadomienie, że zamek nas wykrył i rozpoczyna otwieranie drzwi. Od tego momentu, za ok 4-5 sekund zamek otworzy się automatycznie a następnie zakończy się procedura otwierania – o czym też dostajemy powiadomienie (również opcjonalne — jeżeli chcemy, możemy wyłączyć).

Scenariuszy na korzystanie z automatycznego otwierania drzwi jest bardzo dużo, idziemy z ciężkimi zakupami, nie chce nam się wyciągać telefonu itp. Bardzo, bardzo wygodna funkcja i dobrze przemyślana.

Jak wcześniej wspomniałem, aby cieszyć się z funkcji auto otwierania, w przypadku zbliżania się do drzwi trzeba mieć urządzenie bridge, bo to za jego pomocą przesyłane są z aplikacji informacje do zamka.

Jak wygląda taka komunikacja i kto widzi nasze klucze? Nasz klucz jest przechowywany tylko w naszym telefonie, infrastruktura Tedee nie ma do niego dostępu. Informacje, które służą do komunikacji pomiędzy aplikacją i bridgem są przesyłane i przechowywane w chmurze Microsoftu w specjalnie przygotowanych usługach. Czyli mówiąc prościej – nasz klucz jest tylko na naszym urządzeniu, a przez chmurę idzie komunikacja do bridga. Ten z kolei kontaktuje się z zamkiem za pomocą BT i to jest ostatni etap komunikacji. Do tego cała komunikacja idąca po BT jest zabezpieczona certyfikatem wystawionym przez Tedee.

I teraz kilka uwag do automatycznego otwierania. Wiem, że firma Tedee (w której Gerda jest udziałowcem) pracuje jeszcze intensywnie nad tą funkcją. Zdarza się bowiem, że pomimo wykrycia nas w pobliżu zamka drzwi się jedna nie otwierają. Początkowo też, czas od wykrycia do otwarcia był bardzo długi, bo ok. 9 sekund. Teraz poprawiono to i wynosi on ok. 5 sekund. Mam nadzieję, że uda się ustabilizować działanie tego mechanizmu tak, aby był w 100% niezawodny.

Ostatni scenariusz jaki testowaliśmy to możliwość otworzenia komuś zdalnie drzwi. Działa to bardzo dobrze i praktycznie natychmiast, niezależnie gdzie jesteśmy, o ile mamy dostęp do internetu. Jest to oczywiście funkcja najczęściej używana w przypadkach awaryjnych, ale się przydaje.

Do tego wszystkiego jest jeszcze API, dzięki któremu możemy zintegrować naszą domową automatykę z zamkiem https://api.tedee.com/swagger/index.html

Ile czasu trwa otwieranie i zamykanie zamka Tedee? Czy zamek Tedee jest głośny?

To pytanie pojawiło się już wcześniej podczas gdy opisywałem pierwsze wrażenia. Tak więc to jak szybko otwieram nam Tedee drzwi zależy od naszego zamka. Mój zamek standardowo potrzebuje 3 pełnych przekręceń kluczem aby go otworzyć. Tedee robi to w 4 sekundy. Wcześniejszy zamek, który miałem potrzebował tylko 2 pełnych przekręceń klucza, więc zakładam, że byłoby to analogicznie szybciej. Czy 4 sekundy to długo? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Zakładam, że kluczem otwieramy zamek szybciej, ale nie o to w tym rozwiązaniu chodzi.

Jeśli chodzi o głośność zamka to tak, słychać jak on pracuje. Nie mam klasycznego narzędzia do pomiaru hałasu, ale sprawdziłem co pokazuje Apple Watch. Stojąc metr od zamka, kiedy nic innego nie hałasuje pokazuje jakieś 38dB, a w momencie kiedy otworzyłem zamek wynik skoczył do ok. 66 dB. Próbę powtórzyłem 3 razy otrzymując podobne wyniki. Nie jest to bardzo głośno, ale zamek jest wyraźnie słyszalny.

Zamek Tedee: co z baterią i kwestią dostępu do internetu?

Coś się stanie jak padnie internet, czy cały system leży? Nie, nadal możemy otworzyć zamek poprzez bluetooth, bo w przypadku braku internetu to właśnie BT staje się głównym kanałem komunikacji pomiędzy naszym telefonem a zamkiem. Oczywiście funkcje zdalnego otwierania i auto otwierania nie będą działać. Co ciekawe, przetestowaliśmy taki scenariusz niedawno dzięki awarii UPC. Nie było żadnego problemu.

Co z baterią? Na ile wystarcza i jak się ją ładuje? Bateria według producenta wystarcza na pół roku. W moim przypadku urządzenie przyszło z baterią na poziomie 61% i po niespełna miesiącu dość intensywnego korzystania (sporo testów) mam 56%. W przypadku gdyby stan baterii zbliżał się do zera otrzymamy komunikat i powiadomienie. Samą baterię ładujemy z powerbanka lub z ładowarki z kablem USB-C, w komplecie dostajemy dość długi kabelek.

Aplikacja do obsługi zamka Tedee

Aplikacja to serce całego systemu. Tam konfigurujemy sobie system autootwierania, czas po którym zamek się automatycznie zamknie czy nawet odciąganie zapadki (jeśli mamy taki rodzaj zamka), dajemy dostęp do naszego zamka innym domownikom czy nawet gościom itp.

Aplikacja w moje ocenie wykonana jest bardzo dobrze, jest bardzo intuicyjna i prosta pomimo, iż daje nam bardzo wiele możliwości. Tę prostotę na pewno doceni każdy, kto nie jest zaawansowanym użytkownikiem telefonu. Bez problemu poradzi sobie z Tedee i otwieraniem zamka bez zbędnych instrukcji.

Będąc przy aplikacji warto wspomnieć o kluczowym procesie jakim jest przyznawanie dostępu innym domownikom czy gościom. Robi się to w bardzo prosty sposób, na początku podajemy e-mail do osoby, która ma mieć prawo korzystać z naszego zamka. Następnie ta osoba musi zainstalować sobie aplikację i zarejestrować się, korzystając ze swojego e-maila, na który dostała zaproszenie.