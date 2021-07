Technologia + wielu chętnych = przyroda ma się lepiej

Szansa została dostrzeżona – w wielu wypadkach specjaliści ukierunkowują amatorów tak, by ich zdjęcia miały rzeczywistą wartość poznawczą. W Kenii organizuje się co roku dwudniowe „safari” badaczy zebr i zaangażowanych turystów, których celem jest zebranie w tym krótkim czasie maksymalnej ilości zdjęć, spełniających warunki techniczne, na podstawie których algorytm o nazwie Wild Me zidentyfikuje poszczególne zebry – pasy, jak się okazuje, są niepowtarzalne jak linie papilarne. Znając zebrę z imienia i nazwiska, można monitorować jej ruch i przy okazji – jak się niestety okazało – nadmierny apetyt lwów, który jednak pokojowymi środkami można powściągnąć. I to nie wszystko, ponieważ badacze z Wild Me przeczesują miliony turystycznych zdjęć i filmów z Facebooka, YouTube’a, Flickra i Twittera. Jak mówi współzałożycielka Wild Me, Tanya Berger-Wolf, przypadkowi niekiedy ludzie z aparatami czy telefonami w 2018 roku dali więcej materiału zdjęciowego białych rekinów niż wszystkie profesjonalne źródła badawcze.