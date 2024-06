Hawk-eye na Euro 2024: W tym roku obejrzymy mecze tak, jakbyśmy grali w Fifę!

Technologia hawk-eye, znana głównie z tenisa, już od kilku lat znajduje swoje miejsce w piłce nożnej. Jej zastosowanie w transmisjach meczów Euro 2024 pozwoli nam poczuć się jak w Fifie. W ramach przygotowań do turnieju warto przyjrzeć się, co dokładnie oferuje hawk-eye i jak wpłynie na widzów, którzy będą oglądać rozgrywki w telewizji, na smartfonach lub ekranach komputerów. Oprócz standardowej transmisji kibice będą mieli do dyspozycji trzy alternatywne sposoby oglądania meczu oraz różnorodne ścieżki dźwiękowe. Dzięki temu każdy będzie mógł dostosować swoje doświadczenie do indywidualnych preferencji, co sprawi, że oglądanie piłki nożnej stanie się nieco innym doświadczeniem niż do tej pory.

Co to jest technologia hawk-eye?

Technologia hawk-eye od lat znajduje zastosowanie w różnych dyscyplinach sportowych, w tym w piłce nożnej. Bazuje ona na systemie kamer i oprogramowania, który śledzi ruch piłki oraz zawodników, dostarczając precyzyjne dane na temat gry. W piłce nożnej hawk-eye służy nie tylko do analizy sytuacji na boisku, ale także do dostarczania widzom dodatkowych informacji, które wzbogacają odbiór meczu.

Jak działa hawk-eye?

Hawk-eye wykorzystuje zestaw precyzyjnych kamer rozmieszczonych wokół boiska, które rejestrują ruch piłki i zawodników z różnych kątów. Specjalistyczne oprogramowanie przetwarza te dane, tworząc trójwymiarowy obraz gry w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie położenia piłki oraz zawodników na boisku, co umożliwia sędziom podejmowanie precyzyjnych decyzji, a widzom dostarcza dodatkowych informacji i analiz.

W piłce nożnej hawk-eye jest wykorzystywane na różne sposoby:

Decyzje sędziowskie – system pomaga sędziom w podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak sprawdzanie, czy piłka przekroczyła linię bramkową.

– system pomaga sędziom w podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak sprawdzanie, czy piłka przekroczyła linię bramkową. Analiza gry – hawk-eye dostarcza dane na temat pozycji zawodników, prędkości biegu, wysokości skoków, co pozwala na dokładniejszą analizę gry przez trenerów i analityków.

– hawk-eye dostarcza dane na temat pozycji zawodników, prędkości biegu, wysokości skoków, co pozwala na dokładniejszą analizę gry przez trenerów i analityków. Transmisje telewizyjne – dzięki hawk-eye, widzowie mogą śledzić dodatkowe statystyki i informacje w czasie rzeczywistym, co czyni oglądanie meczu bardziej angażującym i interaktywnym.

Transmisja meczu otwarcia Euro 2024 w technologii hawk-eye

Mecz otwarcia UEFA Euro 2024 pomiędzy Niemcami a Szkocją odbędzie się już 14 czerwca 2024 roku. TVP zapowiedziało, że wydarzenie będzie transmitowane z wykorzystaniem technologii hawk-eye, a tramsisja zostanie udostępniona za darmo na ich kanale YouTube. Mecz otwarcia z dodatkowymi nakładkami wizualnymi, które pozwolą poczuć się jak podczas oglądania rozgrywek rodem z gier, skomentują Adrian Olek i Michał Zachodny z Viaplay. Na ekranie zobaczymy szczegółowe danych i analizy, które pojawią się dokładnie tam, gdzie będą znajdować się zawodnicy lub piłka.

Dla tych, którzy chcą doświadczyć meczu w bardziej unikalny sposób, dostępne będą jeszcze 2 alternatywne transmisje online – "atmosfera stadionu" oraz "kamera trenerska".

W internecie widzowie będą mogli wybierać spośród czterech różnych ścieżek dźwiękowych, dostosowując transmisję do swoich preferencji:

Polska – standardowy komentarz w języku polskim.

– standardowy komentarz w języku polskim. Angielska – komentarz w języku angielskim dla międzynarodowych widzów.

– komentarz w języku angielskim dla międzynarodowych widzów. Audiodeskrypcja – specjalna ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących, opisująca wydarzenia na boisku.

– specjalna ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących, opisująca wydarzenia na boisku. Bez komentarza – opcja dla tych, którzy chcą skupić się na dźwiękach meczu i atmosferze stadionu, bez dodatkowych komentarzy.

Pełna dostępność technologii hawk-eye

Technologia hawk-eye będzie integralną częścią transmisji wszystkich 51 meczów Euro 2024. Jej dostępność na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacjach TVP Sport sprawi, że każdy fan piłki nożnej będzie miał możliwość śledzenia meczów z niespotykaną dotąd precyzją.

Kolejny przykład działania technologii hawk-eye można zobaczyć w tym materiale na Vimeo.

Dane z meczu w czasie rzeczywistym

Hawk-eye dostarcza szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym, co znacząco wzbogaca doświadczenie oglądania meczów. Dzięki tej technologii widzowie będą mogli na bieżąco śledzić takie dane jak:

Prędkość biegu zawodników – Informacje o prędkości, z jaką poruszają się zawodnicy, pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę gry i ocenę kondycji fizycznej piłkarzy.

– Informacje o prędkości, z jaką poruszają się zawodnicy, pozwalają lepiej zrozumieć dynamikę gry i ocenę kondycji fizycznej piłkarzy. Wysokość skoków – Dane dotyczące wysokości, na jaką zawodnicy skaczą do piłki, dodają nowy wymiar do analizy ich zdolności fizycznych i umiejętności.

– Dane dotyczące wysokości, na jaką zawodnicy skaczą do piłki, dodają nowy wymiar do analizy ich zdolności fizycznych i umiejętności. Expected Goals (xG) – Statystyki xG pokazują, jakie było prawdopodobieństwo zdobycia gola w danej sytuacji, co umożliwia głębszą analizę efektywności akcji ofensywnych.

Jedną z kluczowych zalet hawk-eye jest jej precyzja. System kamer o wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu zapewniają dokładność danych, które są niezastąpione zarówno dla sędziów, jak i dla analityków oraz kibiców. Technologia hawk-eye znacząco wzbogaca też samo doświadczenie oglądania meczów piłkarskich, wprowadzając na ekran nowe interaktywne elementy. Technologia hawk-eye sprawia, że oglądanie meczu przypomina nieco grę w komputerową. Podobnie jak w popularnych tytułach, takich jak Fifa, widzowie mogą na bieżąco śledzić dokładne statystyki i analizy.

Zdjęcia i obrazy: hawkeyeinnovations.com