Paliwo potanieje o 60-70 groszy, rząd obniży VAT z 23 na 8%

Spadnie VAT na paliwo, na pół roku

GUS podał dzisiaj pierwszy odczyt inflacji w grudniu, która ponownie wzrosła, tym razem do 8,6%, z 7,8% w listopadzie. Oznacza to, że wzrost cen ciągle przyśpiesza i nie wiadomo, w którym momencie się zatrzyma. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego musi zatem gasić pożary, bo rosnące ceny oraz zamieszanie związane z wprowadzeniem zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, sprawiają, że obywatele czują się oszukani. Mieli zarabiać więcej, aby móc sobie na więcej pozwolić, a tymczasem jest odwrotnie. Na dokładkę wiele osób otrzymuje już wyższe rachunki za prąd, gaz, a niektórzy muszą też więcej płacić za swoje kredyty hipoteczne z powodu rosnących stóp procentowych. Okazuje się jednak, że rząd dosyć niepodziewanie faktycznie zamierza coś zrobić.

W obszernym wywiadzie udzielonym na łamach portalu Interia, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nową ustawę pod roboczą nazwą "Tarcza Antyinflacyjna 2.0", która wprowadzi kolejne rozwiązanie mające na celu ograniczenie wzrostu cen. Jednym z nich będzie obniżka podatku VAT na paliwa płynne, który spadnie z 23 do 8%. Stosowna ustawa ma być procedowana możliwie szybko, a zmiany wejdą w życie już od lutego 2022 roku, przynajmniej na pół roku. Obniżka VAT o 15 pp. pozwoli obniżyć ceny paliwa na stacjach o 60-70 groszy, jednocześnie powodując straty dla budżetu państwa w wysokości 500 mln PLN miesięcznie.

Co ciekawe to nie jedyne planowane rozwiązanie. We wspomnianym wywiadzie premier Morawiecki wspomina jeszcze o zerowej stawce VAT na żywność, ale ten pomysł nie jest jeszcze przesądzony. Premier zapewnia również, że gdyby presja inflacyjna nadal rosła, to jest gotowy przedłużyć nowe rozwiązania na następne miesiące. W Polsce to akurat nic nowego, stawka VAT została podniesiona do 23% też początkowo tylko na 2 lata ;-). Wygląda też na to, że może to być kolejna odsłona batalii z UE, która powinna wyrazić zgodę na zmianę stawek podatku VAT, ale nasz rząd nie zamierza na takie pozwolenie czekać.

źródło: Interia