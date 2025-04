Tanie smartwatche na rower. Zaczynamy już od 199 zł!

Tani smartwatch na rower 2025 – przegląd modeli do 1000 zł

Wybór smartwatcha do jazdy na rowerze nie musi oznaczać wydatku rzędu kilku tysięcy złotych. Na rynku dostępnych jest kilka modeli, które oferują podstawowe funkcje treningowe, nawigację GPS i rozsądną jakość wykonania w cenie poniżej tysiąca złotych. W tym zestawieniu przyglądamy się ośmiu takim urządzeniom, porównując ich możliwości pod kątem codziennego użytkowania i jazdy na rowerze.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite – od 199 zł

Zacznijmy od czegoś bardzo budżetowego. Redmi Watch 5 Lite to smartwatch wyposażony w 1,96-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 410 x 502 pikseli. Urządzenie oferuje wbudowany moduł GNSS obsługujący pięć systemów nawigacyjnych, co umożliwia dokładne śledzenie tras bez konieczności korzystania z telefonu. Zegarek posiada ponad 150 trybów sportowych, w tym jazdę na rowerze, oraz funkcje monitorowania tętna, SpO2 i snu. Bateria o pojemności 470 mAh ma zapewnić do 18 dni pracy w trybie standardowego użytkowania. Co więcej, dzięki łączności Bluetooth, możliwe jest odbieranie połączeń bezpośrednio z nadgarstka. Zegarek jest kompatybilny z systemami Android oraz iOS.

Huawei Watch Fit 2 Active – od 349 zł

Kolejna budżetowa opcja. Huawei Watch Fit 2 Active to smartwatch z 1,74-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 336 x 480 pikseli. Urządzenie oferuje ponad 97 trybów sportowych, w tym jazdę na rowerze, oraz funkcje monitorowania tętna, SpO₂ i snu. Wbudowany GPS umożliwia dokładne śledzenie tras bez konieczności korzystania z telefonu. Dodatkowo zegarek pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych dzięki łączności Bluetooth. Bateria zapewnia do 10 dni pracy na jednym ładowaniu. Zegarek jest kompatybilny z systemami Android i iOS.

Suunto 5 Peak – od 799 zł

Pora na sprzęt, który kosztuje nieco więcej, ale z pewnością lepiej sprawdzi się wśród rowerzystów. Suunto 5 Peak to lekki zegarek o wadze 39 g, wyposażony w ekran o rozdzielczości 218 x 218 pikseli. Urządzenie oferuje ponad 80 trybów sportowych, w tym jazdę na rowerze, oraz funkcje monitorowania tętna i snu. Wbudowany GPS obsługuje nawigację z alertami skręt po skręcie, a bateria zapewnia do 20 godzin pracy w trybie treningowym. Zegarek jest kompatybilny z aplikacją Suunto, umożliwiając synchronizację danych i planowanie tras. Brak ekranu dotykowego może być zaletą dla osób preferujących obsługę przyciskami.

Coros Pace 2 – od 799 zł

To jeden z najlżejszych zegarków sportowych na rynku – tylko 29 gramów. Coros Pace 2 został zaprojektowany z myślą o szybkości i wydajności. Oferuje podstawowy zestaw funkcji, ale robi to rzetelnie: precyzyjny GPS, współpraca z czujnikami ANT+, kilkanaście trybów sportowych, analiza snu i tętna. W trybie GPS działa do 30 godzin bez ładowania. Sprawdzi się u osób, które chcą trenować regularnie, ale nie potrzebują rozbudowanego ekosystemu aplikacji czy opcji płatności.

Garmin Instinct 2 – od 819 zł

Jeśli zależy Ci na trwałości bardziej niż na wyglądzie, Instinct 2 będzie jednym z ciekawszych wyborów. Zegarek spełnia wojskowe normy odporności (MIL-STD-810), jest wodoszczelny i ma bardzo dobrą baterię – nawet do 28 dni w trybie smartwatcha. GPS, barometr, kompas i wysokościomierz sprawiają, że nadaje się na dłuższe wyprawy w teren. Brakuje tu kolorowego wyświetlacza i nowoczesnego UI, ale za to wszystko działa stabilnie i bez nadmiaru efektów.

Garmin Forerunner 255 – od 978 zł

Zegarek, który balansuje pomiędzy codziennym użytkowaniem a treningiem bardziej „na serio”. Ma duży, czytelny wyświetlacz, śledzenie VO2 max, metryki regeneracji, integrację z czujnikami oraz płatności Garmin Pay. Obsługuje wiele dyscyplin sportowych, a dzięki precyzyjnemu GPS sprawdza się także przy jeździe w mieście i poza nim. To model, który daje dostęp do wielu funkcji znanych z wyższej półki, ale nadal pozostaje w rozsądnym budżecie.

Polar Ignite 3 – od 999 zł

Ignite 3 to bardziej lifestyle’owa propozycja. Wyposażony w ekran AMOLED i dotykowy interfejs, stawia na wygodę i estetykę. Ma wbudowany GPS, pomiar tętna, śledzenie snu i stresu oraz ponad 150 trybów sportowych. Dzięki intuicyjnej obsłudze nadaje się także dla osób, które dopiero zaczynają korzystać ze smartwatcha. Nie jest to urządzenie do zaawansowanej analizy danych treningowych, ale sprawdzi się jako narzędzie wspierające codzienną aktywność – również na rowerze.

Polar Pacer Pro – od 1096 zł

Model skierowany do osób, które lubią mieć porządek w danych. Polar Pacer Pro oferuje dostęp do szczegółowych analiz w aplikacji Polar Flow, obsługuje ponad 130 trybów sportowych i współpracuje z czujnikami Bluetooth. Ma wbudowany barometr, co docenią osoby jeżdżące w terenie. Obudowa jest lekka, a ekran prosty i bardzo czytelny, choć bez AMOLED-u. To zegarek, który nie rozprasza, ale robi swoje – i właśnie to dla wielu będzie jego zaletą.

Wybieramy tani smartwatch na rower

W przedziale do ok. 1100 zł można znaleźć kilka smartwatchy przydatnych do jazdy na rowerze — od bardzo budżetowych modeli "dla każdego", takich jak Xiaomi Redmi Watch 5 Lite i Huawei Watch Fit 2 Active, po bardziej zaawansowane propozycje od Suunto, Garmina, Corosa i Polara. Tańsze zegarki oferują podstawowe funkcje: GPS, monitorowanie aktywności, puls i SpO2, a także łączność Bluetooth do rozmów. Sprawdzą się u osób szukających prostego narzędzia do śledzenia treningu i codziennego ruchu.

Dla użytkowników z większymi wymaganiami dostępne są zegarki z rozbudowanymi trybami sportowymi, analizą treningową, wsparciem dla czujników zewnętrznych i dłuższą pracą na baterii. Modele takie jak Garmin Forerunner 255 czy Polar Pacer Pro oferują bardziej rozbudowaną funkcjonalność, ale rezygnują z dotykowych ekranów AMOLED na rzecz wydajności i dokładniejszych danych. Wybór warto uzależnić od priorytetów — nie każdy zegarek będzie idealny dla każdego stylu jazdy na rowerze.