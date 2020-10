Tani laptop do seriali i internetu z długim czasem pracy na baterii

Jednak obecnie na rynku nie brakuje modeli, które pozwolą na komfortową pracę, przeglądanie sieci i szeroko rozumianą konsumpcję treści. Technologia stale się rozwija, w komputerach lądują nie tylko większe baterie, ale też podzespoły, które są dużo bardziej oszczędne. A co najważniejsze: nie trzeba się za nimi rozglądać na najwyższej półce!

Przeciętni użytkownicy komputerów nie potrzebują maszyn gamingowych, cechujących się dużą wydajnością. Wszak najczęściej, poza pracą, wykorzystują je do zdobywania wiedzy, zakupów oraz multimediów. I choć na dobrą sprawę już na najniższych półkach cenowych można znaleźć komputery, które pozwolą cieszyć się wszystkimi tymi aktywnościami, to trudno tam mówić o wydajności i wygodzie. Jeśli poszukujecie sprzętu, który pozwoli Wam komfortowo, bez zawieszania, cieszyć się filmami i serialami — a przy okazji podziała wiele godzin na jednym ładowaniu i nie będzie kosztował kroci — mamy kilka propozycji!

HP 15S-FQ1103NW

Komputery HP od lat cieszą się niesłabnącą popularnością — raczej nikogo to specjalnie nie dziwi. Doskonały sprzęt w przystępnej cenie. Z każdą generacją staje się coraz bardziej łakomym kąskiem dla wszystkich poszukujących niezawodnych urządzeń. Podobnie sprawy mają się z najnowszym modelem napędzanym procesorem Intel® Core™ i5-1035G1 (taktowanie podstawowe 1,0 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie). 8 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM pozwoli cieszyć się komfortem pracy. Matowy ekran Full HD (1920 x 1080) LED o przekątnej 15,6″, z powłoką antyrefleksyjną i dużą jasnością sprawią, że nawet w niezbyt sprzyjających warunkach oświetleniowych korzystanie z niego będzie wygodne. 3-ogniwowy akumulator 41 Wh można naładować do 50% w raptem 45 minut, a przy jego pełnym naładowaniu komputer ma szansę podziałać ponad 10 godzin bez szukania gniazdka. Co więcej: zaoferuje nawet osiem i pół godziny oglądania wideo! Taki komputer (z systemem, dyskiem 512 GB) można nabyć już za 2999 PLN!

Asus Vivobook A512

Jeżeli nie przekonał Was HP, to nie martwcie się. Urządzeń w najpopularniejszej i najbardziej powszechnej półce urządzeń jest więcej — i jednym z nich niewątpliwie pozostaje Asus Vivobook A512. Smukła konstrukcja dostępna jest w kilku wariantach wykończenia — od pięknego srebra, przez niewyróżniającą się szarość, mieniący błękit na wyraźnie wyróżniającej się czerwieni (Coral Crush) kończąc. Komputer dostępny jest w kilku konfiguracjach — ale już za 3299 PLN można nabyć wariant z identycznym procesorem jak wspomniany wyżej HP Notebook 15s-fq1087nw, czyli Intel® Core™ i5-1035G1. Smukła konstrukcja Ultrabooka skrywa 15,6″ matrycę z powłoką antyrefleksyjną, a także 8 GB pamięci operacyjnej. Wszyscy użytkownicy mają do swojej dyspozycji 512 GB pamięci na dane. Lekka konstrukcja pozwoli na jego swobodne przenoszenie, mimo rozmiarów, a co najważniejsze — na długi czas będziemy mogli rzucić kabel zasilający w kąt. Akumulator o pojemności 37 Wh wystarczy na cały dzień, a w razie potrzeby — naładujecie laptop od zera do 60% w raptem 49 minut!

Acer Aspire 3 A315-56

Ostatnim z polecanych modeli jest nowy komputer z portfolio firmy Acer. Model Aspire 3 A315-56 napędza dokładnie ten sam procesor, co dwa powyższe modele — w konfiguracji za 2699 PLN można liczyć na dysk 512GB PCIe NVMe SSD+- oraz 8 GB pamięci operacyjnej (DDR4 SDRAM). Ten model także oferuje matrycę LCD o przekątnej 15,6″ i rozdzielczości 1920 x 1080. W przeciwieństwie do Vivobooka, tutaj mamy dużo bardziej klasyczny i stonowany design. Natomiast wspólnym mianownikiem jest długi czas pracy na jednym ładowaniu.Natomiast wspólnym mianownikiem jest długi czas pracy na jednym ładowaniu, bo nawet przez osiem godzin nie będziecie musieli rozglądać się ani za gniazdkiem, ani za zasilaczem. Sprzęt ten pozwoli komfortowo pracować, przeglądać sieć, oglądać ulubione treści lub nawet pograć w mniej wymagające produkcje!

Procesor Intel Core i5 10. generacji to optymalny wybór do takich potrzeb

Wybierając nowy komputer warto kierować się własnymi potrzebami. Występujący w powyższych modelach procesor nowej generacji Intel Core i5-1035G1 to optymalny wybór, gdy bierzemy pod uwagę stosunek jakości do ceny. Jego wydajność świetnie sprawdzi się w codziennej pracy, przeglądaniu sieci, robieniu zakupów czy oglądaniu filmów i seriali w wysokiej jakości. W laptopie przeznaczonym głównie do filmów nie bez znaczenia pozostaje także wysokiej jakości ekran. Dlatego w tym wypadku warto pamiętać o modelach z matrycami Full HD, o przekątnej co najmniej 15 cali. Długi czas pracy na jednym ładowaniu docenią absolutnie wszyscy, podobnie jak smukłe i lekkie konstrukcje, które charakteryzują każdy z powyższych modeli. Sprawdźcie sami!

Wpis powstał przy współpracy z firmą Intel