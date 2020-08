To dlaczego chciałbym wymienić Jak dojadę na take&drive? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż irytujące są w niej dwie rzeczy. Po pierwsze, od kilku miesięcy z uporem maniaka Jak dojadę informuje mnie, że jestem w innym mieście niż obecnie i nie tylko podczas uruchamiania aplikacji, ale co chwile, niemal przy każdym przejściu do innego okna w aplikacji. Jest to o tyle dziwne, że przy planowaniu trasy idealnie wskazuje moją lokalizację w Warszawie, co do ulicy i numeru budynku.