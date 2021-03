OnePlus 9 wygląda ładnie, ale nie ma za grosz oryginalności

Jak jednak widać, na wyspie aparatów pojawi się logo Hasselblad, co oznacza, że szwedzki koncern fotograficzny branduje swoim logo aparaty nowych OnePlusów, co mam nadzieję przełoży się na ich świetne możliwości. OnePlusy z modelu na model radzą sobie w mobilnej fotografii coraz lepiej, ale jednak wciąż odstają od światowej czołówki. Wiemy, że oba telefony dostaną w głównym aparacie sensor Sony IMX789 i są to już potwierdzone informacje, a szeroki kąt otrzyma 50-megapikselowy sensor Sony IMX766. Nie zapowiada się to może na rewolucję, ale warto zerknąć na tweeta Petera Lau, który pokazuje porównanie dwóch takich samych kadrów – jednego uchwyconego klasycznym szerokokątnym obiektywem, drugiego 50-megapikselowym szerokim kątem z nowego OnePlusa, różnica jest widoczna, szczególnie jeśli chodzi o zniekształcenia obrazu.

Niebrzydko prezentują się natomiast wersje kolorystyczne nowych smartfonów. Czarne matowe wykończenie to już klasyk, fiolet, niebieski i ciemna zieleń może nie są specjalnie oryginalne, ale przynajmniej na renderach prezentują się naprawdę nieźle. Wygląd też na to, że zdecydowano się również na zmatowienie szkła wokół obiektywów, co prezentuje się zdecydowanie lepiej niż u Apple w iPhonach 12/12 Pro. Kompletnie nie rozumiem czemu amerykańska firma zdecydowała się przeplatać wykończenie matowe z błyszczącym, wygląda to tak sobie.

Czy OnePlus musi wyznaczać trendy w wyglądzie smartfonów? Raczej nie – firma nigdy z tego nie słynęła i nie widzę powodu, by cokolwiek miało się w tym aspekcie zmienić. Ważne natomiast, żeby nowe modele były tak dobrze skonstruowane i przede wszystkim wydajne jak do tej pory, bo współpraca z marką Hasselblad wskazuje na to, że w tej generacji OnePlusy mogą wreszcie trafić do światowej czołówki mobilnych aparatów. Ale o tym przekonamy się niedługo, premiera nowych OnePlusów jeszcze w marcu.

