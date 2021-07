TaHoma Switch – centrum zarządzania inteligentnym domem

Dla przykładu – TaHoma switch wyposażona jest w dwa przyciski odpowiedzialne za automatyczne uruchomienie dwóch scenariuszy. Jeśli wychodzimy z domu, w aplikacji mobilnej możemy zdefiniować scenariusz, według którego zamkną się wszystkie rolety, ogrzewanie przejdzie w tryb ekonomiczny czy pogasną wszystkie światła w domu i zamkną się za nami drzwi. Drugi scenariusz rzecz jasna będzie odpowiedzialny za odwrotne działania po naszym powrocie, na przykład z pracy.

Podobne scenariusze można zdefiniować, na dzień dobry czy dobranoc lub na wieczory w domu czy poza domem. Ale to nie wszystko – TaHoma switch zapewnia też sterowanie, zarówno scenariuszami jaki i podłączonymi urządzeniami za pomocą głosu. Kompatybilna jest z Amazon Alexa i Google Assistant, z którymi możemy sparować naszą centralę, jak i z Apple HomeKit w zakresie osłon zewnętrznych wyposażonych w napędy w technologii io-homecontrol.

Ja się nie znam – zróbcie to za mnie

Są też klienci, którzy wolą mieć wszystko w swoistym systemie OOTB (out of the box). Dla takich klientów Somfy zapewnia wsparcie instalatorów, którzy nie tylko pomogą w doborze odpowiednich, najbardziej optymalnych rozwiązań dla inteligentnego domu, ale osobiście przyjadą z centralą TaHoma switch, dodadzą do niej wszystkie urządzenia z poziomu własnej aplikacji mobilnej Tahoma Pro oraz pomogą później, nawet zdalnie poprzez narzędzie do diagnostyki Serv-e-Go w drobnych problemach z nimi czy z ich konserwacją.