Zgłosił się do nas jeden z czytelników, który zwrócił naszą uwagę na to, że po aktualizacji do najnowszej wersji iOS aplikacja T-Mobile Usługi Bankowe nie działa poprawnie. Konkretnie – po zalogowaniu się do niej nie pozwala wykonać żadnej operacji i, kolokwialnie mówiąc, wysypuje się. Zdrowy rozsądek podpowiadał, że być może remedium na to jest reinstalacja programu, który być może uszkodził się podczas aktualizacji systemowej. Niestety, po ponownej instalacji okazało się, że jest jeszcze gorzej – klient stracił możliwość jakiegokolwiek zalogowania się do programu. I nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że (tak jak w przypadku czytelnika) niektórzy klienci weryfikują logowanie przez stronę internetową dwuskładnikowo, właśnie za pomocą aplikacji. Fakt, że całkowicie straciła ona funkcjonalność de facto odcina ich więc od jakiegokolwiek dostępu do swoich pieniędzy.

T-Mobile Usługi Bankowe – patch będzie, ale nie wiadomo kiedy

Czytelnik skontaktował się z konsultantem TMUB przez ich fanpage na Facebooku. Pracownik firmy przyznał, że ta wie iż najnowsza wersja iOS psuje aplikację i… tyle. Komunikat ograniczył się do lakonicznego „nasi technicy pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu”. Nie wiadomo więc, czy odpowiednia łatka wyjdzie za kilka godzin, dni, tygodni, czy też… nigdy. Jest taka szansa, ponieważ wraz z 29 listopada T-Mobile Usługi Bankowe znika z rynku, a wszyscy klienci zostaną automatycznie przeniesieni pod skrzydła Alior Banku, który do tej pory obsługiwał transakcje klientów T-Mobile. Nie trudno więc wyobrazić sobie scenariusz, w którym nie będzie przywiązywał zbytnio wagi do testowania (i naprawiania) aplikacji na systemie, na którym będzie ona działać nieco ponad miesiąc. Niestety – takie zaniedbanie w okresie przygotowania odbija się na klientach. Co gorsza – ani T-Mobile ani T-Mobile Usługi Bankowe na swoich profilach nie udostępniły informacji, że taka usterka ma miejsce i że klienci bankowości powinni wstrzymać się z aktualizacją do najnowszego iOS.

Póki co więc, jeżeli jesteś użytkownikiem iPhone’a i posiadasz konto w TMUB – trzymaj się iOS 13.