O co chodzi dokładnie? W 2016 roku UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające w stosunku do naszych operatorów w sprawie niewykorzystanych środków na kontach klientów w ofertach na kartę. W dużym skrócie, oferty na kartę mają to do siebie, że aby móc z nich korzystać musimy regularnie doładowywać konto, by zachować okres ważności i zgromadzonych środków na koncie. Jeśli w pewnym momencie przestajemy to robić, bo na przykład zmieniamy operatora, co jest dość powszechne w ofertach na kartę, środki przepadają.

Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK:

Przyglądamy się, czy w związku ze świadczonymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługami przedpłaconymi typu prepaid nie dochodzi do naruszenia prawa. Generalnie nie podoba nam się to, co się dzieje z niewykorzystaną kwotą doładowania po upływie ważności konta

Jeszcze w 2016 roku mówiło się, że łączna kwota tych środków wynosiła ponad 100 mln zł. Pierwsza decyzja i kara 20 mln zł została nałożona na Polkomtel w lutym tego roku. Dziś UOKiK opublikował swoją decyzje w stosunku do T-Mobile.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK: