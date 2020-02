Prezes UOKiK:

Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach.

UOKiK przytacza tu jako przykład Taryfę elastyczną na kartę dostępną w Plusie, w której klient po doładowaniu konta kwotą 50 zł, może wykonać przez 90 dni połączenia, a w przypadku gdy nie wykorzysta wszystkich środków na nie i nie doładuje ponownie konta, środki te przepadają.

Można wprawdzie złożyć reklamację i odzyskać te środki, ale tylko w przypadku, gdy nadal korzystamy z usług operatora, gdyż wracają one na konto abonenckie, a nie w gotówce, co z kolei utrudnia klientom według UOKiK zmianę operatora.

W wyniku powyższych ustaleń UOKiK stwierdził, iż Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę 20 433 226 zł. Konsumenci z kolei mogą powoływać się na powyższą decyzję UOKiK podczas składania reklamacji na zwrot niewykorzystanych środków, do czego urząd zachęca.

Osobiście uważam, że ten wyłuskany przez UOKiK problem, to trochę taki przerost formy nad treścią. Uważam, że jeśli dwie strony umawiają się na taką wymianę – ja ci daje 90 dni na rozmowy poprzez moją sieć, ty zgadzasz się mi zapłacić za to 50 zł – to jest już to dopięte wzajemne i uczciwe zobowiązanie. Czy klient wykorzysta te wszystkie środki na rozmowy przez 90 dni, które już przecież kupił, to już jego indywidualna kwestia.

Źródło: UOKiK.